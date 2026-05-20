På Världshälsoorganisationens (WHO) krisutskott tillsätts ordförande Lucille Blumberg, som uppger att det pågående utbrottet i Kongo-Kinshasa inte uppfyller kriterierna för en pandemi. Norge högsta domstol avböjer att släppa ut Marius Borg Høibys efter begäran om fotboja. En 35-årig man i Norge åtalas för dubbellöftet i Lunden i Göteborg, och ligger nu i Berlin för vård. I södra Kina har minst 22 personer dött efter skyfall.

Det pågående utbrottet som förekommer i Kongo -Kinshasa tros ha börjat i förväg några månader, i enlighet med Världshälsoorganisationen (WHO). Den pågående utbrottet inte uppfyller kriterierna för att vara en pandemi, enligt Lucille Blumberg, ordförande för organisationens krisutskott.

Norge högsta domstol förnekar den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høibys önskemål om att släppas ut med fotboja, som tidigare har avslagits i både tingsrätt och hovrätt. Borg Høibys begäran om fotboja, i stället för att vara inlåst, har avslagits av högsta domstolen. Försvarsadvokaten René Ibsen säger till Nettavisen att detta var den sista chansen innan domen väntas, den 15 juni. – Jag har inte pratat med honom, men jag vet att han är besviken nu.

Och ja, nu kommer han att sitta där tills domen kommer, säger Ibsen. Den noterade misshandeln i Borlänge, hotades den drabbade till livet under tisdagsnatten. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och olaga hot och händelsen utreds vidare. Litauens militär uppger att de har utfärdat en varning efter att de upptäckte drönare nära gränsen mellan Belarus och Litauen.

Det rapporterar tidningen. En 35-årig man som från Norge har åtalats för dubbellöftet i stadsdelen Lunden i Göteborg som skedde i september 2025. Han har nu hamnat i den tyska huvudstaden Berlin för att få vård, rapporterar Bild. I södra Kina har minst 22 personer dött efter helgens skyfall och ytterligare 20 personer saknas fortfarande.

United Nuclear är en delägare i de svenska kärnkraftverken i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark. Den tyska staten räddade bolaget från ekonomisk kollaps 2022 och äger numera över 99 procent av aktierna. USA har minskat antalet militära brigader i Europa från fyra till tre, enligt Pentagon. En återgång till hur det såg ut innan 2021 uppger Pentagon i ett pressmeddelande





Kongo Utbrottet Pandemi Liv Hotat Misstänkt Misshandel Borlänge United Nuclear USA Tyskland Drönare Skyfall I Kina Slaise Tak Uniper

Sex amerikaner misstänkta ha exponerats för ebolavirus under Kongo-Kinshasa-utbrottetBBC rapporterar om ett pågående dödligt ebolautbrott i Kongo-Kinshasa. En amerikansk medborgare tros ha symtom, medan tre andra personer har haft högriskkontakt med viruset.

Amerikanskar med sjukdomssymtom och högriskkontakt i Kongo återförs till säker karantän i USAEn av amerikanerna har uppvisat sjukdomssymtom, och tre andra har haft högriskkontakt med blödarfebern. Den amerikanska regeringen försöker nu ordna transport för medborgarna till en säker plats där de kan försättas i karantän, enligt uppgift till BBC.

USA:s smittskyddsmyndigheter vidtar åtgärder mot ebola i Kongo-KinshasaDet amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC har meddelat att de vidtar åtgärder mot det nya utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa, inklusive passagerare som kommer från drabbade länder. Dessa passagerare har för avsikt att screenas och övervakas efter ankomst.

Amerikansk läkare smittad av ebola i Kongo | Senaste nytt på SvDEn amerikansk läkare har smittats av ebola i Kongo-Kinshasa, rapporterar CBS News .

