Världshandeln i förändring: Utmaningar och möjligheter för Sverige

En djupgående analys av hur maktkampen mellan USA och Kina omformar den globala handeln och varför Sverige måste satsa på utbildning, infrastruktur och en aktiv utrikeshandelspolitik.

Under flera decennier efter andra världskrigets slut upplevde Sverige en ekonomisk guldålder. Denna period kännetecknades av en omfattande avreglering av världshandel n, vilket gynnade svenska storföretag och industrier enormt.

Genom fria kapitalflöden kunde småsparare nå bättre avkastning utomlands, och anslutningen till EES i början av 1990-talet öppnade dörrar för infrastrukturföretag i hela Europa. Men den ordning vi tagit för given håller nu på att monteras ner. Vi ser hur USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping i praktiken skriver om reglerna för hur global handel ska fungera.

Kinas massiva statliga stöd till sina egna företag förvrider konkurrensen på ett sätt som är svårt att bemöta, samtidigt som USA aktivt underminerar världshandelsorganisationen WTO genom att blockera dess system för tvistlösning. Även inom EU ser vi en trend mot ökad protektionism, där Frankrike driver en retorik som betonar statlig styrning och industristöd för att gynna europeiska företag framför utländska konkurrenter.

Sveriges välstånd är sedan slutet av 1800-talet djupt rotat i vår förmåga att exportera till marknader som är mångfaldigt större än vår egen hemmamarknad. Ju färre hinder det funnits för den globala konkurrensen, desto bättre har det gått för våra stora multiföretag. Som en liten nation kan Sverige aldrig matcha Kinas ekonomiska muskelmassa eller Xi Jinpings strategiska resurser, men vi kan vara smarta.

Det finns inget fel i att dra nytta av andras subventioner; om EU väljer att stödja utvinningen av sällsynta mineraler vid LKAB:s fyndighet i Per Geijer, bör Sverige välkomna detta med öppna armar. Samtidigt måste vi vara vaksamma så att tullmurar mot exempelvis kinesiska elbilar och solpaneler inte blir ett självändamål, utan endast används om europeiska branscher hotas av total utplåning. Sverige måste fortsätta vara en röst för frihandel och försöka hålla tillbaka de protektionistiska strömningarna på den europeiska kontinenten.

När de globala mekanismerna genom WTO börjar kärva blir det absolut nödvändigt att utveckla starkare regionala samarbeten. Det är glädjande att EU nu rör sig mot handelsavtal med Indien och Sydamerika, men det räcker inte med nya avtal. Vi måste också se över och förbättra de existerande överenskommelserna. En kritisk punkt är att EU måste rensa bort de kvarvarande handelshindren inom den inre marknaden, särskilt när det gäller tjänstehandeln där det fortfarande finns betydande hinder för effektivt utbyte.

Sverige behöver en betydligt mer aktiv och kraftfull utrikeshandelspolitik, både inom EU och globalt. Denna roll borde vara en av regeringens absolut viktigaste ministerposter. Tillsammans med de övriga nordiska länderna utgör vi en av världens största ekonomiska block, men denna tyngd utnyttjas inte i närheten av sin fulla potential. För att realisera denna styrka krävs ett tätare skandinaviskt samarbete.

Slutligen måste vi inse att utrikeshandel inte bara handlar om avtal och tullar, utan om vår grundläggande kapacitet. I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigare att stärka statens kärnuppgifter än att genomföra symboliska skattesänkningar på livsmedel eller ISK-konton. Vi behöver en massiv satsning på utbildning och infrastruktur. Det är ett allvarligt problem att ingenjörsutbildningarna i Sverige svältföds på tid, samtidigt som vi behöver fler forskarutbildade som kan implementera ny teknik i näringslivet.

Att Malmbanan förfaller är en tragedi för svensk exportindustri, och det är direkt pinsamt att telekomnationen Sverige har varit så sena med utbyggnaden av 5G. Om vi ska kunna navigera i en värld där spelreglerna skrivs om av stormakter, måste vi först se till att vårt eget hus är i ordning. Det är genom kompetens, innovation och fungerande infrastruktur som Sverige säkrar sin framtida överlevnad och välstånd





