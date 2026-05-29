Världshandeln i kris - varför WTO måste reformeras för Sveriges hamn och industri

Debattartikeln argumenterar för att WTO:s regelverk måste moderniseras för att möta digital handel, industrisubventioner och gröna omställningen. För Sverige och Göteborgs hamn är förenliga spelregler avgörande för export, import och 800 000 containrar per år.

När fartyg anlöper och lämnar kajerna i Göteborg är de beroende av att det finns gemensamma regler för världshandeln. Sveriges västra Götalandsregion står för en fjärdedel av landets varuexport - omkring 500 miljarder kronor per år - och Göteborgs hamn är den viktigaste knutpunkten för både import och export.

Nio av tio varor som rör sig i och ur Sverige passerar här, vilket gör sjötransporter till den mest betydelsefulla kanalen för internationell handel. Detta innebär att regelverket som styr handelsförbindelserna, Världshandelsorganisationen (WTO), är en grundpelare för både svensk ekonomi och välfärd. WTO befinner sig dock i en djup kris. Förhandlingarna om reformer har gått trögt, och den senaste ministerkonferensen i Kamerun misslyckades med att uppnå någonighet om nödvändiga förändringar.

Digital handel, industrisubventioner och den gröna omställningen är områden där nuvarande regler är otillräckliga. USA:s ensidiga åtgärder har både brutit mot WTO:s bestämmelser och underminerat dess tvistlösningssystem, vilket försvagar förutsägbarheten för företag i hela världen. Trots detta är mer än 80 % av den globala handeln fortfarande knuten till WTO:s ramverk, och handeln ökade med fyra procent förra året. Det visar att organisationen fortfarande är vital, men kräver en modernisering för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

För Sverige och särskilt den västgötanska tillverkningsindustrin är rättvisa spelregler avgörande. Företagen måste kunna konkurrera på kvalitet och innovation, inte på statligt stöd eller skyddstullar. EU har ett särskilt ansvar som Sveriges representant i WTO, och måste leda arbetet med att förenkla plurilaterala förhandlingar, främja majoritetsomröstningar som alternativ till konsensus, samt stärka utvecklingsländers möjlighet att delta fullt ut. Ett bredare samarbete med länder i Stilla havet och andra frihandelsområden, som CPTPP‑medlemmarna, är redan påbörjat.

När stora aktörer som USA och Kina mörkar bilden med motsatta intressen kring tullar, digital handel och klimatpolitik, blir det ännu viktigare att EU och likasinnade länder tar initiativet. En moderniserad WTO med tydliga, förutsägbara spelregler är därför inte bara ett skydd för ett institutionellt arv, utan en nödvändig grund för att säkra Sveriges och Västra Götalandsregions välstånd i en allt mer osäker världsekonomi





WTO Handelsregler Göteborgs Hamn EU Digital Handel

