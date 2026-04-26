Världsnöten: Skottlossning, bombattentat, valförlust och hundbett

En sammanfattning av flera nyheter från lördagen, inklusive skottlossning i Mali, bombattentat i Colombia, politiska förändringar i Ungern, incidenter på en husdjursmässa i Finland och händelser i Sverige.

Flera händelser har rapporterats runt om i världen under lördagen. I Washington D.C. bekräftade polisen att den misstänkte 31-årige skytten var gäst på Washington Hilton, platsen för evenemanget.

Tillförordnad chef för Metropolitan Police Department, Jeffery Carroll, meddelade att de kommer att följa korrekta rutiner för att fastställa vad som fanns i skyttens besittning. I Colombia har sju människor dödats i en bombattack i en orolig sydvästra region, vilket är det senaste i en våldsvåg inför presidentvalet nästa månad. Guvernören Octavio Guzman rapporterade på X att en sprängladdning detonerade på en väg, och över 20 personer skadades allvarligt.

Myndigheterna skyller attackerna på avhoppare från den upplösta Farc-gerillan som avvisade ett fredsavtal 2016. Ytterligare attacker har rapporterats sedan fredagen. I Mali strider militären mot vad de kallar terrorgrupper, efter att skottlossning hörts på flera platser i landet. Jihadiströrelsen JNIM och tuaregrebeller har tagit på sig attackerna.

Tuareggruppen FLA, som kräver en självständig stat i norra Mali, hävdar att de tagit kontroll över staden Kidal. Skottlossning har även rapporterats nära huvudstaden Bamako och flygplatsen. Dessa attacker beskrivs som några av de mest komplexa militären ställts inför sedan maktövertagandet 2020 och 2021. I Helsingfors har minst ett barn och två vuxna behövt vård efter att ha blivit bitna av hundar på en husdjursmässa.

En valp skadades också av en större hund. I Norrköping har polisen gripit en person misstänkt för misshandel efter ett slagsmål med fyra till fem personer inblandade. USA:s tidigare president Donald Trump köpte obligationer för motsvarande 470 miljoner kronor i mars. Operasångerskan Margit Jonsson har avlidit, hon var en framstående sopran på Kungliga operan under 1950- och 60-talet.

Ungerns avgående premiärminister Viktor Orbán lämnar parlamentet efter en förkrossande valförlust. Oppositionsledaren Péter Magyar vann valet med 141 av 199 mandat, vilket sätter punkt för Orbáns 16 år vid makten. Slutligen gjorde fotbollsspelaren Alexander Isak mål för Liverpool i en seger mot Crystal Palace, hans första mål sedan december efter att ha återhämtat sig från ett benbrott





