Världsnyheter: Från Diplomati till Idrott och Ekonomi

En omfattande sammanfattning av aktuella händelser inkluderande mexikanskt bistånd, sportsliga milstolpar och ekonomiska analyser.

Den politiska arenan präglas just nu av komplexa spänningar och humanitära insatser. Mexikos president Sheinbaum har bekräftat att ett fartyg lastat med nödhjälp nu är på väg till Kuba.

Det är en delikat operation med tanke på att USA:s president Donald Trump uttryckligen har bett Mexiko att avstå från att exportera olja till önationen. Sheinbaum har därför varit noga med att poängtera att lasten uteslutande består av humanitärt stöd och inte innehåller någon form av energiprodukter. Samtidigt utspelar sig en annan konflikt inom konstvärlden vid Venedigbiennalen. En majoritet av konstnärerna i huvudutställningen har nu undertecknat ett protestbrev där de avsäger sig möjligheten att vinna det prestigefyllda priset Guldlejonet.

Detta sker i solidaritet med den internationella juryn som valde att avgå i april efter en utdragen konflikt om Rysslands deltagande i utställningen. Juryn hade tidigare föreslagit att både Ryssland och Israel skulle exkluderas från prisutdelningen, vilket motiverades med att Internationella brottmålsdomstolen utfärdat arresteringsorder mot landernas ledare, Vladimir Putin och Benjamin Netanyahu. Inom rättsväsendet och den internationella brottsbekämpningen rapporteras det om betydande framsteg. Mohamed Mohdhi, en central figur inom det ökända kriminella nätverket Foxtrot, har enligt uppgifter gripits i Tunisien.

Mohdhi har under våren varit listad som en av Europols mest eftersökta personer, och polisen inväntar nu formell bekräftelse och detaljer kring gripandet. Detta är inte första gången han har gripits i landet, men tidigare har han lyckats återfå sin frihet. På andra sidan Atlanten fortsätter de juridiska processerna kring försöket att mörda Donald Trump. Den misstänkte, Cole Tomas Allen, har nu framträtt i rätten och förklarat sig oskyldig till anklagelserna om bland annat mordförsök vid en galamiddag i april.

Samtidigt i Frankrike har borgmästare Éric Ciotti kopplat en nyligen genomförd skjutning till de växande spänningarna mellan lokala kriminella nätverk, vilket understryker den instabila säkerhetssituationen i vissa stadsområden. Sportvärlden bjuder på både avsked och nya triumfer. Den svenska freeskiing-stjärnan Oliwer Magnusson har meddelat att hans elitkarriär nu är över. Magnusson, som blev världsmästare i big air 2021 och representerade Sverige i två olympiska spel, uttrycker stor tacksamhet över sin resa.

Att ha burit den svenska fanan under invigningen i Peking 2022 beskrivs som en av livets absoluta höjdpunkter. Samtidigt kliver Tess Olofsson upp på en ny nivå inom fotbollen när hon utsetts till huvuddomare i finalen av Champions League mellan Barcelona och Lyon. Det är en historisk bedrift för den 38-åriga domaren, som tillsammans med Almira Spahic och Tilde Hedberg utgör en stark svensk representation i domarteamet.

Detta markerar en viktig milstolpe i Olofssons karriär efter tidigare insatser i semifinaler och under EM i Schweiz. På det inhemska planet i Sverige fokuseras uppmärksamheten nu på folkhälsan och ekonomin. Regeringen har kallat till en presskonferens där socialminister Jakob Forssmed, tillsammans med Olivia Wigzell från Folkhälsomyndigheten och Erik Sturegård, ska redogöra för det aktuella läget gällande hantaviruset. Parallellt med detta har medicinsk forskning från Lunds universitet kastat nytt ljus över hjärtinfarkter.

En studie som omfattar över två hundra patienter visar att debutåldern för den första akuta hjärtinfarkten har sjunkit, även om överlevnadschanserna förblir goda tack vare den svenska vårdens utveckling. Slutligen har Stockholmsbörsen visat en positiv trend med en uppgång för OMXS-index. Särskilt Ericsson och Boliden har presterat starkt, medan sömnappbolaget Sleep Cycle upplevt en dramatisk kursrusning efter ett bud från riskkapitalbolaget Altor. Globalt sett var bilden blandad med nedgångar i Frankfurt och Paris, medan New Yorks börser stängde på plus





