En omfattande sammanfattning av dagens viktigaste händelser, inklusive PSG:s väg till final, hantavirusutbrottet i Argentina och rättsliga processer i Sverige och Norge.

Paris Saint-Germain har återigen bevisat sin styrka på den europeiska arenan genom att säkra en plats i finalen av Champions League . Efter en dramatisk och målrik första semifinal i Paris, där PSG triumferade med 5–4, krävdes endast ett oavgjort resultat i returmatchen mot Bayern München i Tyskland.

Matchen på Allianz Arena slutade 1–1, vilket gav PSG en sammanlagd seger med 6–5. Det avgörande ögonblicket kom redan i matchstarten när Ousmane Dembélé, endast 2,25 minuter in i matchen, skickade in bollen med sin vänsterfot efter ett precist inlägg från vänsterkanten. Även om Bayern München pressade hårt efter paus och lyckades få ett tröstmål genom Harry Kane i den fjärde tilläggsminuten, räckte det inte för att vända resultatet.

Detta är andra året i rad som den franska klubben når finalen, efter förra årets dominans där de besegrade Inter med 5–0. Denna gång väntar en spännande final den 30 maj i Budapest, där de kommer att möta Arsenal, ett lag som nyligen slog ut Atlético Madrid. Viktor Gyökeres kommer att vara en spelare att hålla ögonen på i denna uppgörelse. Samtidigt som sportvärlden firar, pågår allvarliga utredningar i Sydamerika.

I Ushuaia, Argentina, fokuserar myndigheterna nu på att testa lokala gnagare för att fastställa om dessa är källan till ett utbrott av hantavirus ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Enligt uppgifter från AP misstänker utredarna att smittan spreds via ett andesvirus, en specifik variant av hantaviruset. Teorin är att ett par fågelskådare från Nederländerna kom i kontakt med smittade gnagare vid ett besök på en täckt soptipp kort före avfärd.

Tragedin blev stor då mannen i paret avled kort efter att ha insjuknat den 6 april, och hans fru gick bort senare på ett sjukhus i Johannesburg, Sydafrika. Paret hade även besökt Chile och Uruguay, vilket komplicerar utredningen något, men fokus ligger nu på att säkra bevis från djurlivet i Argentina. I Sverige rapporteras om flera oroande händelser. I Linköping har en man i 40-årsåldern gripits under misstanke om kränkande fotografering.

Mannen ska ha placerat sin mobiltelefon på ett strategiskt sätt på en krogtoalett för att filma kvinnor i hemlighet. Fyra kvinnor drabbades innan mannen konfronterades och försökte fly, men han greps senare på en annan lokal i närheten. I Södertälje inträffade en annan dramatisk händelse när en kraftig explosion skakade ett bostadsområde. Räddningstjänsten, med befälhavare Andreas Blomquist, bekräftade att smällen orsakade en mindre brand i ett buskage, men att själva villan klarade sig utan skador.

Dessutom har polisen i Härjedalen gripit en kvinna misstänkt för mordförsök efter att en man attackerats med ett tillhygge i sitt hem under onsdagskvällen. Internationellt sett är blickarna riktade mot USA, där handelsminister Howard Lutnick har lämnat ett vittnesmål gällande hans kopplingar till Jeffrey Epstein. Vittnesmålet skedde bakom stängda dörrar, men reaktionerna från politiker som Yassamin Ansari har varit skarpa.

Hon beskrev nivån av lögner i rummet som ofattbar, trots att Lutnick tidigare medgett att han och hans familj besökte Epsteins ö i Karibien år 2012. Samtidigt på finansmarknaden i New York råder optimism. Börserna steg kraftigt i hopp om fred mellan USA och Iran. Dow Jones ökade med 1,2 procent, S&P 500 med 1,5 procent och Nasdaq med 2 procent, vilket visar på en stark tro hos investerarna på en diplomatisk lösning.

Avslutningsvis i Norden har den norska tingsrätten i Oslo fattat ett beslut rörande Marius Borg Høiby. Den så kallade bonusprinsen, som är 29 år gammal, hade ansökt om att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja på kronprinsparets egendom, Skaugum. Rätten valde dock att avslå denna begäran, vilket innebär att Høiby förblir i häktning under nuvarande former





