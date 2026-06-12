Världsomspännande avbrott för Facebook, Instagram och Messenger samt andra nyheter från fredagen

På fredagseftermiddagen uppstod omfattande avbrott för användare av Facebook, Instagram och Messenger världen över. Samtidigt väckte en unik T-rex-väsk försäljningsmiss, en gripande spionanklagelse i Thailand/Kina, förbättringar av Stockholms tunnelbana, löneökning för svenska ministrar, ett fowlpox-utbrott hos änder, ett ebola-utbrott i Kongo och ett cyberangrepp mot Dagens ETC uppmärksamhet.

På fredagseftermiddagen rapporterade flera medier om omfattande avbrott för många användare världen över av de populära sociala medieplattformarna Facebook , Instagram och Messenger . Samtidigt väckte en annan nyhet uppmärksamhet: en unik hand väsk an skapad av läder från en Tyrannosaurus rex, som varit utdöd i 67 miljoner år, når modevärlden.

Väskan, stor som ett A4-papper, skulle utauktioneras i Paris med ett förväntat pris mellan tre och fem miljoner kronor, men lyckades inte säljas eftersom buden var för låga. I en annan del av världen gjorde kinesiska myndigheter en gripande anklagelse: en politisk analytiker från en tankesmedja i Thailand som forskar om Myanmar greps i provinsen Yunnan misstänkt för spioneriverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. I Stockholm ser det dock ut att förbättras för tunnelbanans röda linje efter flera dagars strul.

Regiontrafikråd Jakop Dalunde meddelade att om de planerade åtgärderna visar effekt kan läget successivt förbättras under kommande vecka. Inom det finansiella området meddelades att bolån med tre månaders bindning får en räntesänkning på 0,05 procentenheter. I södra Frankrike avslutades en tungsinnet ceremoni för den 11-åriga Lyhanna, som hittades mördad i en silo. Hundratals vita ballongen släpptes mot himlen för att hedra henne, och borgmästaren i Fleurance framhöll att sorgen är personlig och kollektiv.

I Sverige drabbades tidningen Dagens ETC av en överbelastningsattack som fick deras hemsida och publiceringssystem att sluta fungera. Chefredaktören Andreas Gustavsson sa att attacken var riktad specifikt mot deras sajt och att den var av en helt annan skala än tidigare attacker, trots skydd. Hemsidan kunde återställas efter ungefär en timme, men tidningen fortsätter att vara utsatt och it-avdelningen arbetar med att manuellt blockera IP-adresser. Samtidigt brinner ett ödehus i Hudiksvall enligt polisens hemsida.

På en anläggning för äggproduktion upptäcktes ett fowlpox-utbrott, vilket leder till avlivning av änder för smittskydd. Världshälsoorganisationen (WHO) varnar för att utbrottet av ebola i nordöstra Kongo sprider sig till fler områden, både i antal fall och geografiskt. Epidemiolog Olivier le Polain på plats berättar att nya fall upptäcks nästan dagligen i distrikt som tidigare inte varit drabbade, vilket tyder på en mycket större utbrotts omfattning än vad som hittills har registrerats.

Han understryker behovet av att trappa upp smittspårning och skapa fler isolerade vårdplatser omedelbart. I Sverige klarade det sig att statsminister Ulf Kristersson och hans ministrar får löneökning den 1 juli, där statsministerns månadslön kommer att ligga på 211 000 kronor och övriga statsråd får 166 500 kronor. Kina har varnat för att utländska spioner använder sköldpaddor och fiskar utrustade med sensorer för att skapa undervattenskartor över Kinas kustlinje.

I ett inlägg från Kinas departement för statssäkerhet på sociala medier hävdas att stora marina djur med fästa sensorer har upptäckts i vissa kinesiska vatten, vilket beskrivs som ett allvarligt hot mot nationell säkerhet





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Facebook Instagram Messenger Avbrott T-Rex Väsk Auktion Spion Thailand Kina Myanmar Tunnelbana Stockholm Lån Ränta Lyhanna Mord Frankrike Dagens ETC Cyberattack Överbelastning Hudiksvall Brand Äggproduktion Fowlpox Avlivning Ebola Kongo WHO Statsminister Kristersson Lön Departement För Statssäkerhet Sensorer Sköldpaddor Fiskar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klimatvarning: Kraftfull El Niño väntas under andra halvan av åretEU:s klimatbevakningstjänst Copernicus varnar för en hög sannolikhet till en kraftfull variant av El Niño under andra halvan av året. Fenomenet, som kan vara måttligt till kraftigt eller till och med rekordstarkt, förväntas öka den globala uppvärmningen och risken för extremt väder i flera regioner, särskilt i Stillahavsområdet, Oceanien, Indonesien, Sydamerika samt delar av Nordamerika, Centralasien och Afrika. Samtidigt rapporteras en minskning av skjutningar i Sverige jämfört med föregående år, medan två män dömts för våldsamma protester mot påstådd rasism i Storbritannien.

Read more »

Meta-tjänster drabbade av utgående störningar, tilläggsövervakning efter bilskattFlera användare rapporterar att Facebook, Messenger, Instagram och WhatsApp är otillgängliga. Downdetector registrerar många incidenter, samtidigt har en litet ödehus i Hudiksvall drabbats av brand. Händelsen beskrivs av polisen som omfattande men utan skador. Uppehåll i tjänsterna har varnat för bredare störningar i Metas infrastruktur. Rapporten inkluderar också myndighetens utvärdering av försvarets insatser vid tidigare incidenter.

Read more »

Facebook strularSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Problem med Facebook | Senaste nytt på SvDFacebook och Messenger ligger för tillfället nere.

Read more »