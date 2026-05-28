Världsunik svensk studie testar intensiv magnetstimulering för unga med svår depression

Ny intensiv magnetstimulering(test) acTBS utvärderas för behandling av svår depression hos unga i Sverige. Forskare hoppas att metoden ska bli ett genombrott. Robert Bodén leder studien och berättar om utmaningar och möjligheter. Josefines historia visar hur behandlingen kan förändra livet.

I en världsunik svensk studie testas nu en ny intensiv form av magnetstimulering som behandling för unga med svår depression. Metoden, som kallas acTBS - accelererad kontinuerlig theta-burststimulering - skiljer sig kraftigt från traditionell behandling.

Istället för en session om dagen under sex veckor, ges sex korta sessioner per dag under en period av nio dagar. Forskarna hoppas att tekniken ska kunna bli ett genombrott för de unga patienter där andra behandlingsformer inte har gett önskat resultat. Robert Bodén, överläkare och professor i psykiatri som leder studien, understryker att en välbehandlad depression är den bästa strategin för att minska risken för självmord bland tonåringar.

I Sverige är självmord en av de vanligaste dödsorsakerna för unga, och depression är en central riskfaktor. Trots det akuta läget är antalet godkända behandlingsalternativ för ungdomar förvånansvärt begränsade jämfört med vuxna. En orsak är den etiska och juridiska komplexiteten kring kliniska studier på barn och ungdomar. Dessutom är det en biologisk utmaning: tonåringar tenderar att svara starkare på placebo-effekter, vilket gör det svårare att demonstrera ett avgörande medicinskt fördelaktigt resultat i kliniska prövningar.

Enligt Bodén finns anledning att tro att belöningssystemet i hjärnan spelar en viktig roll vid depression i tonåren. Detta system påverkar vår förmåga att uppleva glädje och lust, en funktion som ofta är nedsatt hos en deprimerad tonåring. Studien kommer därför också att undersöka detta närmare. En av de tidiga deltagarna i studien är Josefine, som berättar om hur behandlingen har förändrat hennes liv radikalt.

Hon beskriver en tydlig förbättring av sitt tillstånd efter den intensiva magnetstimuleringsbehandlingen. Även om Bodén understryker att magnetstimulering sällan botar depressionen helt, kan den effektivt hjälpa patienter ut ur en akut deprimerad episod. För unga med svår depression där andra metoder har misslyckats, kan denna nya intensiva form därför vara ett värdefullt tillskott. Praktisk information om akut psykisk vård och stödlinjer har tagits bort från den här texten för att fokusera på nyhetsinnehållet





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Magnetstimulering Depression Tonåringar Actbs Självmordsprevention

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Obesegrade Schweiz väntar för Sverige i kvarten: ”Spelar ingen roll”Några timmar efter att Sverige säkrat kvartsfinalplatsen i hockey-VM blev det klart vilka deras motståndare blir.

Read more »

Sverige möter Schweiz i VM-kvartsfinalenSverige står inför en utmaning i VM-kvartsfinalen mot Schweiz, som kommit fram via en ren gruppfinal. Trots att Schweiz var obesegrade fram till matchen avgjordes den efter en onödig utvisning. Tre Kronor är favoriter, men Schweiz har starka NHL-spelare som Roman Josi och Nico Hischier. Frölundas Dominik Egli spelar tillsammans med Josi och ser fram mot att spela framför en stor publik.

Read more »

Annons: Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresseCoinmotion, en av Nordens största handelsplatser för kryptovalutor, etablerar sig i Sverige med fokus på reglerade och mer tillgängliga kryptoinvesteringar.

Read more »

Dagens nyheter: Kemikalietank imploderade, Göteborgsvarvet slutsålt, Sverige vann i hockey-VMEn kemikalietank har imploderat; Göteborgsvarvets halvmaraton slutsålt på rekordtid; träd fallit i Uppsala och båtar försvunna i skärgården; tågstopp norr om Stockholm; Sverige besegrade Slovakien i hockey-VM; Louvren-rånet utreds; förbud mot kusinäktenskap införs; villa totalförstörd i brand; man häktad för mordförsök i Älvsjö; Malmö FF sparkar tränaren.

Read more »