Världsunikt spårbytartåg revolutionerar järnvägsunderhållet i Dalarna

En massiv upprustning av järnvägsnätet mellan Ludvika och Ulvshyttan genomförs nu med hjälp av en unik maskin som effektiviserar arbetet genom att byta ut räls, slipers och makadam samtidigt.

I Dalarna s hjärta pågår just nu ett av de mest tekniskt avancerade järnväg sprojekten i modern tid. Sträckan mellan Ludvika och Ulvshyttan genomgår en omfattande totalrenovering där målet är att framtidssäkra infrastrukturen för kommande generationer.

Det som gör detta projekt särskilt anmärkningsvärt är användningen av ett världsunikt spårbytartåg. Denna massiva maskin är kapabel att utföra ett arbete som traditionellt sett kräver flera olika steg och maskiner i en och samma process. Genom att byta ut makadam, slipers och räls simultant kan arbetstiden kortas ner avsevärt, vilket minskar störningarna för trafiken och ökar precisionen i utförandet.

Runt 200 skickliga medarbetare är engagerade i detta komplexa maskineri av människa och teknik för att säkerställa att varje millimeter av det nya spåret läggs med högsta möjliga noggrannhet. Denna typ av innovation är avgörande för att kunna upprätthålla ett effektivt järnvägsnät i ett land där väder och vind ställer höga krav på materialens hållfasthet. Själva upprustningen av sträckan mellan Ludvika och Ulvshyttan är en investering i stor skala med en prislapp på cirka 400 miljoner kronor.

Under en period av totalt fem veckor kommer det specialiserade tåget att dominera landskapet och utföra det tunga lyftet. För de resenärer som dagligen nyttjar denna sträcka innebär arbetet tillfälliga utmaningar, då ersättningstrafik med buss har satts in för att transportera passagerarna medan rälsen byts ut. Planen är att trafiken gradvis ska kunna återupptas från och med den 1 juni, och målsättningen är att hela spåret ska vara helt öppet och fullt funktionsdugligt i mitten av juni.

Intressant nog är detta tåg en internationell resurs; efter att arbetet i Ludvika och Ulvshyttan är slutfört kommer maskinen att transporteras till Tyskland för uppdrag där. Men det blir inte slutet på dess tid i Dalarna, då tåget är bokat för en återkomst för att genomföra liknande kritiska utbyten av spår på sträckorna mellan Avesta-Krylbo och Sala. Detta specifika projekt är dock bara en pusselbit i en mycket större strategi för att lyfta järnvägen i hela regionen.

Miljardbelopp investeras just nu i underhåll och utbyggnad över hela Dalarna för att skapa ett mer robust och pålitligt transportnät. Bland de kommande satsningarna finns Silverhöjdspåret mellan Grängesberg och Ställdalen, där ett omfattande arbete är planerat under 2026. Där kommer fokus att ligga på byte av både spår och växlar samt en total förnyelse av kontaktledningarna, kombinerat med åtgärder för att öka bärigheten och stabiliteten i underlaget. Samtidigt pågår ett gigantiskt projekt mellan Avesta-Krylbo och Uppsala.

Detta arbete, som startade redan under 2025 och beräknas pågå ända fram till år 2030, innefattar omfattande spår- och växelbyten samt modernisering av kontaktledningarna. Tillsammans utgör dessa insatser en fundamental uppgradering av regionens logistiska ryggrad, vilket kommer att leda till kortare restider, ökad säkerhet och en högre kapacitet för både godstrafik och persontransporter i ett växande Sverige





