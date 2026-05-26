Värmebölja, attacker och Volvo - dagens nyheter

Sju döda i fransk värmebölja, elva dödade i libanesisk by, brittisk värmerekord och Volvo räddat från försäljningsstopp.

Sju personer har dött i Frankrike efter att en extrem försommarhetta svept över stora delar av Västeuropa. Precis som i Storbritannien uppmättes temperaturer i Frankrike som gjorde måndagen till landets varmaste majdag någonsin.

Nu varnar vädertjänsten Météo France för att värmeböljan kan hålla i sig resten av veckan, med temperaturer upp mot 39 grader på vissa håll. Regeringens talesperson Maud Bregeon meddelade att sju personer har dött direkt eller indirekt till följd av hettan. Samtidigt har Storbritannien drabbats av en så kallad värmekupol som lett till ovanligt höga temperaturer och nya värmerekord för maj. En 12-åring drunknade under en simtur, vilket rapporteras som det senaste offret i den brittiska värmeböljan.

I Mellanöstern har Israel inlett en massiv våg av attacker i södra och östra Libanon efter att ha lovat att öka trycket mot Hizbollah. I byn Mashghara dödades elva personer, varav två barn och en kvinna. Totalt har minst 31 personer dött på tisdagen enligt Libanons hälsoministerium. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sade att man förstärker säkerhetsbuffertzonen för att skydda samhällena i norra Israel.

Israels militär uppges nu verka längre in i landet än den så kallade gula linjen som går tio kilometer in i Libanon. I en annan nyhet meddelar Volvo Cars att man undviker en katastrof efter att ha fått ett särskilt tillstånd från amerikanska myndigheter, vilket räddar jobb i Torslanda. Beskedet kommer efter konstruktiva diskussioner med USA:s handelsdepartement och andra amerikanska företrädare gällande Volvo Cars bolagsstyrning, teknologi och datasäkerhet.

Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) kallar beskedet otroligt viktigt för Torslanda, Göteborg och hela Sverige. Hotet mot Volvo kom efter en ny amerikansk lag som ska stoppa kinesisk teknik i bilar av säkerhetsskäl





