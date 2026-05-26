Värmebölja i England, trafikproblem i Sverige och kontroversiella påståenden om kronprinsessan

Temperaturen nådde 35 grader i London, två bilolyckor inträffade i Lund, tågtrafiken stoppades mellan Sundsvall och Ånge på grund av ett fallande träd, och Haakon gör allvarliga påståenden om kronprinsessans hälsa.

Det har registrerats en temperatur på 35 grader Celsius på både Heathrow och Kew Gardens, enligt den brittiska motsvarigheten till SMHI. De ovanligt höga temperaturerna har lett till en rad påverkande faktorer för både flyg- och marktrafik samt allmänhetens hälsa.

Meteorologerna betonar att värmeböljan är ett tydligt tecken på förändrade klimatmönster och uppmanar invånare att dricka mycket vätska, undvika fysisk ansträngning under dagens varmaste timmar och hålla sig i skuggan när det är möjligt. Samtidigt har lokala myndigheter i Storbritannien börjat förbereda resurser för att hantera en potentiell ökning av värmerelaterade sjukdomstillstånd och upptäckt av bränder i tätbebyggda områden. I södra Sverige inträffade två bilkrockar i samma område, närmare bestämt i närheten av Björnstorp i Lunds kommun, på länsväg 800.

Båda olyckorna verkade ha uppstått när förare tappade kontrollen på grund av den förrädiska väglag som förelåg efter en kraftig regnskur föregående natt. Räddningstjänsten på plats lyckades snabbt avlägsna de kraschade fordonen och ingen av de inblandade personerna har rapporterats vara allvarligt skadade, men händelserna har lett till en tillfällig avstängning av vägen för att säkerställa säkerheten och för att avlägsna eventuellt spill.

Polisen har uppmanat förare att anpassa hastigheten efter rådande väderförhållanden och att vara extra uppmärksamma på andra trafikanter, framför allt vid kurvor där sikten kan vara begränsad. Tågtrafiken i norra Sverige har också drabbats av störningar. På sträckan mellan Sundsvall och Ånge har trafiken helt stoppats efter att ett träd fallit över elledningen, vilket orsakade ett avbrott i strömförsörjningen till spåren.

Katarin Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket, förklarade att räddningsteam arbetar med att fälla trädet och reparera den skadade ledningen, men att återupptagandet av trafiken kan dröja flera timmar. Dessutom rapporteras att tågtrafiken i området kring Hudiksvall går mycket långsamt på grund av ett signalfel som utlöstes av en kraftig åska. Trots att det inte har förekommit några tågstopp, innebär den reducerade hastigheten betydande förseningar för både pendlare och godstransporter.

I en mer kontroversiell nyhet har Haakon, bror till den svenska kronprinsessan, gjort offentliga uttalanden om hennes påstådda hälsotillstånd i en intervju med dagstidningen Dagbladet. Enligt hans ord har kronprinsessan blivit allvarligt sjuk och hennes hälsa har försämrats märkbart på senare tid.

Haakon nämnde också hennes inblandning i de så kallade Epstein-filerna som kom i offentlighetens ljus under våren, och påstod att han fick kännedom om allvarliga brott då, men att han också kände flera personer som han både tyckte om och respekterade. Dessa påståenden har ännu inte bekräftats av någon officiell källa och har väckt starka reaktioner både i medier och bland allmänheten. Polisen har dessutom rapporterat om en ovanlig inbrottshändelse i en mindre ort.

En kvinna knackade på dörren till ett hem och presenterade sig med en påse bullar som gåva. När de boende släppte in henne, följde två män i hennes följe efter och stal flera värdefulla föremål, bland annat guldföremål. Efter händelsen har polisen uppmanat allmänheten att vara vaksam och inte låta sig luras av sådana till synes oskyldiga handlingar.

Samtidigt har polisen betonat vikten av att vara bestämd och säga nej till främmande personer som försöker utnyttja vänlighet för att begå brott. Detta fall har också återigen satt ljuset på vikten av ett starkt källskydd för tips och anmälningar, något som Aftonbladet fortsätter att främja genom sin tjänst Tipsa! där medborgare kan dela med sig av information anonymt och med garanterad sekretess





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Väder Trafik Tåg Olycka Brott

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Säsongens sjätte raka seger för AIK hemma mot IFK Norrköping med hvalspelet - nyheter från SverigeAIK fortsätter sin starka form. Med en 2-0 seger hemma mot IFK Norrköping, har detta inneburit sex raka vinster.

Read more »

Minst sju döda i fransk värmeböljaMinst sju personer har hittills avlidit i Frankrike på grund av den värmebölja som sveper över Västeuropa.

Read more »

Värmebölja över Europa – nya rekord väntasVår kontinent värms upp snabbare än det globala genomsnittet.

Read more »

Bogere uttagen i norska och svenska landslaget: 'Hon vill spela för Sverige' - SverigeCassandra Bogere har blivit uttagen i både Sveriges och Norges U23-landslag. Magnus Wikman menar att hon kommer ansluta till Sveriges samling. - Jag har pratat med henne flera gånger och hon vill spela för Sverige, säger U23-förbundskaptenen till Fotbollskanalen.

Read more »