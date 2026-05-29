Värmeböljan i Europa: klimatförnekelsens paradox

En personlig betraktelse över den extrema värmeböljan i Frankrike och den växande klyftan mellan klimatförändringarnas påtagliga effekter och människors ovilja att acceptera orsakerna.

Det första jag gör när jag vaknar är att dra igång fläkten. Den har en timer-funktion som jag inte rår över och sovrummet badar i bastuvärme fast klockan inte ens är sex.

Som utlandssvensk ska man vara försiktig med att klaga på värme, men nu har jag inget val. Det är slutet av maj i Paris, men det känns som två månader senare på året. Helgen, som dessutom sträcker sig ända till tisdag eftersom fransmännen är lediga på annandag pingst, blir lite av en prövning. På idrottsplatsen mitt emot flerfamiljshuset där vi bor har förortens muslimska förening slagit upp ett nöjesfält på söndagen.

Hoppborgar, karusell, hennamålning - och i högtalarna hela tiden samma uppmaning: Glöm inte att ge barnen vatten att dricka. Jag brukar lämna Paris i augusti, för att försäkra mig om att inte fastna mitt i värmeböljorna, men den typen av planering hjälper inte längre. Det är inte helt lätt att hänga med. Mellan vinterkläder och dagens strandväder har det varit en rekordkort sträcka på bara några veckor.

På morgonpromenaden möter man folk i täckjacka som inte riktigt hunnit ställa om. Högtrycket som ligger över landet har sin peak med över 37 grader i de västra delarna, på den normalt sett friska Atlantkusten. Alla tiders varmaste franska majdag uppmäts på måndagen. Och vi talar inte om ett par dagars chockvärme; temperaturerna kring 35 grader - mellan 10 och 15 grader över det normala - väntas hålla i sig i tio dagar.

Rekorden som slås denna vecka handlar inte längre om decimaler. Det är en chans på tusen att detta ska inträffa så här tidigt på året, sett till mätningarna från 1979 och framåt. De här temperaturerna är i princip omöjliga i ett förindustriellt klimat utan uppvärmning orsakad av mänsklig aktivitet, säger Christophe Cassou, forskare på CNRS, Frankrikes nationella centrum för vetenskaplig forskning. Det kallas ett klimatologiskt ufo och en svart svan, som förvånar också forskarna.

Det är inte längre en fråga om ifall Frankrike kommer att uppmäta 50 grader utan när, säger Cassou till Le Monde. Jag vet inte om jag slagit dövörat till eller om klimatdebatten verkligen tystnat på sistone. Men numer känns det som att den enda riktiga påminnelsen om att vi lever mitt i ett av mänsklighetens största skiften är den rent fysiska känslan av alldeles för varmt väder alldeles för tidigt på året.

Jag läser i tidningarna att priset vid pump sänks i Sverige, trots att båda nationalekonomer och råvaruanalytiker sliter sitt hår. Man ska inte ha för höga tankar om folk, men någonstans vet väl också de som fattar kortsiktiga bränslebeslut att det här är konsekvenserna? Att ju längre vi håller oss fast vid fossilberoendet desto oftare kommer vi uppleva den här typen av extremväder också i Europa.

Att detta inte är ett kulturkrig, utan en fråga om människor som dör - sju stycken under värmeböljans första dag i Frankrike - som direkta eller indirekta konsekvenser av hettan. Att bensinreserverna räcker till alla för att ta bilen på semester i sommar. Nästa inslag är från värmeböljan i Bretagne, där man fruktar äldre människors välbefinnande. 2003 dog ungefär 15 000 fransmän i sviterna av de (då) exceptionella dagstemperaturerna i juli och augusti.

Frankrike har lärt sig mycket sedan dess: hålla parker öppna på natten, erbjuda kylrum för äldre under dagarna, låta folk bada i fontäner på offentliga platser. Ändå är det som att den grundläggande insikten om vad extremvädret beror på inte riktigt vill sjunka in. Det är som att leva i två parallella världar samtidigt. Värmeböljan i Europa är inget isolerat fenomen utan en del av en global trend där klimatförändringarna accelererar.

Forskare varnar för att sådana här extremväderhändelser kommer att bli vanligare och mer intensiva om inte utsläppen av växthusgaser minskar drastiskt. Samtidigt ser vi en politisk ovilja att agera, där kortsiktiga ekonomiska intressen ofta går före långsiktig hållbarhet. För den enskilda människan blir värmen en påminnelse om att något är fel, men det krävs mer än personliga upplevelser för att skapa den förändring som behövs.

Vi måste alla, från politiker till medborgare, ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan och anpassa samhället till de nya verkligheter som väntar





