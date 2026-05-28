Värmeböljan i västra Europa: Rekordhårda temperaturer, hälsorisker och dödsfall

En värmebölja på rekordnivåer har drabbat västra Europa. Utan klimatförändringen hade den inte blivit lika het och intensiv som den är. Höga temperaturer är en hälsorisk, särskilt för äldre och sjuka som kan få hjärtproblem och barn som reglerar värme sämre och kan bli uttorkade. Försvarsberedningen räknar med minst sju dödsfall i England och Wales som kan kopplas till den pågående värmeböljan.

En värmebölja på rekordnivåer sveper just nu över västra Europa. Utan klimatförändringen hade den inte blivit lika het och intensiv som den är, visar en ny studie från Nederländernas vädermyndighet.

Redan i dag, vid cirka 1,4 graders global uppvärmning, ser vi alltså att den här typen av intensiva värmeböljor blivit två grader varmare än motsvarande på 1800-talet. Höga temperaturer är en hälsorisk, särskilt för äldre och sjuka som kan få hjärtproblem och barn som reglerar värme sämre och kan bli uttorkade. Försvarsberedningen räknar med minst sju dödsfall i England och Wales som kan kopplas till den pågående värmeböljan.

Forskningen visar också att värmeböljor tidigt på säsongen är en ökad risk, eftersom människor inte hunnit förbereda sig. Försvarsberedningen räknar med en överdödlighet på 250 personer som kan kopplas till värmeböljan. Höga temperaturer är en hälsorisk, särskilt för äldre och sjuka som kan få hjärtproblem och barn som reglerar värme sämre och kan bli uttorkade





