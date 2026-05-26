Värmerekord i Europa: Fler än 350 städer i Frankrike har uppmätt de högsta temperaturerna för maj

Europa upplever en ovanligt varm period, med värmerekord i Frankrike och Storbritannien. Flertalet städer i Frankrike har uppmätt de högsta temperaturerna för maj, och den franska vädermyndigheten Météo-France har utfärdat en orange varning i 13 av landets västra departement. I Storbritannien har det också slagits värmerekord, med en temperatur på 35,1 grader i Kew Gardens.
Fler än 350 städer i Frankrike har uppmätt de högsta temperaturerna för maj, och den franska vädermyndigheten Météo-France har utfärdat en orange varning i 13 av landets västra departement.
Detta efter att varm luft, som har kommit norrut från Marocko, fångats under ett högtryck. I Storbritannien har det också slagits värmerekord, med en temperatur på 35,1 grader i Kew Gardens. Samtidigt har flera personer dött i stekhettan, inklusive fyra personer som drunknat i Storbritannien och minst sju dödsfall i Frankrike som kan kopplas till de höga temperaturerna. Spanien har också drabbats av ovanligt höga temperaturer, med uppemot 38 grader i Sevilla.
Vädermyndigheter i Frankrike och Spanien varnar för att detta bara är den första av flera värmeböljor som väntas fortsätta under sommaren
VärmerekordTemperaturer över 38 grader i södra Europa och historisk värmebölja över Storbritannien. Men över Sverige försöker ett lågtryck från Ryssland att ta sig in. – Mer högtrycksinfluerat väder kommer in först från torsdag och framåt, säger meteorolog Max Lindberg Stoltz.
Hetta vid Heathrow – nytt brittiskt värmerekordEn ny preliminär rekordtemperatur har noterats vid brittiska Heathrow: 33,5 grader Celsius.
Varmerekord i Storbritannien: 35 grader på Heathrow och Kew GardensFör andra dagen i rad slås värmerekord i Storbritannien med 35 grader på Heathrow och Kew Gardens, vilket överträffar gårdagens 34,8 grader och det senaste rekordet från 1976. Temperaturen markerar ett betydande klimatfenomen enligt Sky News.
Historiskt värmerekord igen – värmekupol över EuropaDet är historiskt värmerekord i Storbritannien. Den varmaste majdagen någonsin råder. – Det här är mycket ovanligt, säger Lasse Rydqvist som är meteorolog på
