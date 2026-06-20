Värmevarning i Frankrike och kunglig reaktion efter lungtransplantation

I Frankrike har myndigheterna lutat ut en röd värmevarning för en stor del av landet. Samtidigt har Norges drottning Sonja uttryckt sin glädje över att kronprinsessan Mette-Marit genomgått en lungtransplantation. Dessutom dras ett oväder in över Sverige med åska och kraftigt regn. Internationellt fortsätter ordskifte mellan Trump och Meloni och Iran hotar att stänga Hormuzsundet. Olyckor i Bedford, München och Borås har krävt dödsoffer. Åskovädret väntas slå till på eftermiddagen under fotbolls-VM.

I Frankrike har myndigheterna gått ut med en röd värmevarning för en stor del av landet, inklusive Paris. Samtidigt har Norge kungliga familjen uttryckt sitt stöd efter kronprinsessan Mette-Marit genomgått en lungtransplantation.

Drottning Sonja kallar det för helt fantastiskt och är den första kungliga att kommentera operationen. Kronprinsessan har lidit av lungfibros sedan 2018 och hennes tillstånd har försämrats de senaste månadarna, vilket ledde till att hon satte upp på väntelista den 5 juni. Över Sverige drar ett oväder in med kraftigt regn och åska. Meteorolog Lasse Rydqvist på Klart varnar för lokala skurar som kan bli kraftiga och innebära starka vindbyar.

Han råder att säkerställa att lösa föremål är bundna fast och att man håller sig inomhus om åskan startar. Ovädret fortsätter österut över landet, särskilt i Linköping och Norrköping, där räddningstjänsten har fått många larm om översvämmade vägar, bostäder och källare. Räddningstjänstens vakthavande Lennart Ågren säger att de har lite svårt att hinna med allt just nu. Internationellt fortsätter ordskifte mellan USA:s president Donald Trump och Italiens premiärminister Giorgia Meloni om en bild.

Trump skrev på Truth Social att Meloni frågade om och om igen om bilden, medan Meloni tidigare har motsatt sig Trumps påstående och påstått att Italien inte tigger om något. Mellanösternläget är också oroande; Iran meddelar att Hormuzsundet kommer att hållas stängt på grund av Israels attacker mot Libanon och hotar om ytterligare åtgärder om attackerna fortsätter. Trots en vapenvila mellan Israel och Hizbollah fredagen har nya attacker rapporterats, och enligt Libanons civilförsvar omkom 16 personer under natten till lördagen.

I Storbritannien rapporteras en död efter en tågolycka utanför Bedford, där elvapersoner skadades allvarligt, 32 allvarligt och 56 lindrigt. Brandchef Andy Hopkinson tackade räddningstjänst och polis på en pressträff. I München kolliderade två godståg på en bro, vilket ledde till att två godsvagnar spårade ur och föll ner på en bilväg, en person avled. Dessutom kolliderade två bilar på riksväg 40 utanför Borås på midsommarafton, vilket resulterade i två dödsfall bland personer över 80 år.

Åskovädret över Sverige förväntas nå Stockholm mellan klockan 15 och 16 på eftermiddagen, precis när Sverige spelar fotbolls-VM mot Nederländerna. SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen varnar för hårda vindbyar under åskskurarna och råder att säkerställa att studsmattor och andra lösa föremål är bundna fast





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