Värmländska idrottshjärtan - hjärtan som är rätt in i hjärtat

Läs om de idrottare som har en speciell plats i hjärtat och som inspirerar och stöder ungdomarna i Värmland.

Värmländska idrottshjärtan har en speciell plats i hjärtat för många. Efter 21 år utanför idrotten hittade Linn tillbaka till sporten och blev förälskad på nytt.

Hon upptäckte byn Mr. Nordmarks IF, som hade fler spelare än invånare. Byar som dessa är en skön plats på jorden där människor kan komma samman och dela glädje och sorg. En annan idrottare som har en speciell plats i hjärtat är Shoresh. Han kom från krig och misär och vill nu rädda utsatta barn.

Han behöver en trygg person som kan stötta honom och han tror att han kan göra en skillnad. I Värmland finns det många idrottare som är inspirerande och som har en stor inverkan på ungdomarna. En av dem är Annika, som har en brinnande glöd för idrotten. Hon har lyft Grava SK och inspirerar ungdomarna med sin glädje.

När hon blev historisk vinnare ville hon sprida ljus och glädje med vinstsumman. Ett annat exempel på en inspirerande idrottare är brödraparet som blev historiska första segrare av Värmländska idrottshjärtan. De blev rörda av sin seger och kände att de var rätt i hjärtat. Ett annat exempel är Annie, som håller fotbollen vid liv på Edsvalla.

Hon ser sig själv som deras storasyster och vill hjälpa ungdomarna att utvecklas. Hon har en unik uppoffring och ger sig självförtroende att kunna försvara sig. En annan idrottare som har en speciell plats i hjärtat är Edsvallas egen Hollywoodstjärna. Han har varit hjärtat i fem decennier och ser många år kvar.

Han har en stor glädje när barnen kommer fram och hälsar. Idrotten är allt och lite till för familjen Törnkvist. De gör saker tillsammans och har en speciell känsla av samhörighet. Vi hyller hjältarna bakom kulisserna och nominerar dem för att vinna 25 000 kronor





VFSPORTEN / 🏆 13. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Värmländska Idrottshjärtan Idrottare Ungdomar Inspirerande Samhörighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

”Var det inte så Leif Boork sa en gång”LAS VEGAS. I natt sjöng Las Vegas ”Dancing Queen” – för William Karlsson. Han gjorde sitt första mål sedan slutet av oktober när Golden Knights efter en mäktig

Read more »

’Bara’ ett rekord i Enhanced GamesLAS VEGAS. Kristian Gkolomeev, 32, var den ende som satte nytt ”världsrekord” i Enhanced Games. För det fick han över 10 miljoner kronor. – Det här kommer att f

Read more »

Går det ens att lita på klockan?LAS VEGAS. Enhanced Games tog till alla tänkbara medel för att sätta nya världsrekord. Sedan påstod de att Kristian Gkolomeev simmade 50 meter frisim på 20,81.

Read more »

Fine dining i raketfartPå Oso Omakase bjuder ägarparet på en välorkestrerad fine dining-upplevelse av mycket hög klass, konstaterar Di Weekends testpatrull.Läs alla våra krogtester…

Read more »