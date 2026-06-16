Värnamo fortsätter utan seger i superettan - Helsingborg vann med 2-0

Värnamo, nykomlingen från allsvenskan, fortsätter att kämpa i superettan utan seger sedan april. Helsingborg tog tre poänger med en 2-0-seger där två snabba mål i första halvlekavgjorde matchen. Värnamos defensiv är förbättrad, men offensiven kunde inte knacka till. Laget ligger kvar i nedflyttningsfaran.

Den nykomling från allsvenskan har inte lyckats vinna en enda match i superettan sedan slutet av april. 34-åringen, som spelade i Värnamo mellan 2010 och 2012, kunde efter en dryg halvtimme på en可是我。 Jag är chockad själv.

Jag brukar inte skjuta men jag såg luckan och då small det till, sa han i halvtid i TV4:s sändning. I andra halvlek försökte Smålandslaget skapa flera farliga lägen, inklusive en stolpträff i tilläggstid, men Värnamo kunde aldrig bryta genom Helsingborgs försvar. Vi är mer solida defensivt i dag än vad vi varit de senaste matcherna och det känns som att vi skapar lite fler chanser.

Men vi måste upp ett par nivåer till, säger lagets vänsterback Samuel Ohlsson efter matchen. Förlusten betyder att Värnamo nu har en svår situation med åtta raka matcher utan vinst och fyra raka förluster. Det blåvita laget ligger kvar på en nedflyttningsplats i tabellen och har inte samlat några poänger sedan matchen mot Norrby i mitten av maj.

De svartvita från Helsingborg segrade med 2-0 efter två snabba mål i första halvlek, först av Adam Egnell och sedan av Edi Sylissufaj. På måndag kommer laget att gästas av Varberg





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