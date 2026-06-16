Värnamo kan inte bryta sin táktlösa serie - förlorar mot Helsingborg

Värnamo fortsätter att kämpa i superettan utan seger sedan april och förlorade nu mot Helsingborg med 2-0. Trots förbättrad defensiv återstår utmaningar att skapa scoring.

Den nykomling från allsvenskan som spelar i superettan har inte lyckats vinna en match sedan slutet av april. Den 34-årige spelaren, som var med i Värnamo mellan 2010 och 2012, kunde efter ungefär en halvtimme elegant skjuta en boll in i det bortre krysset mot sitt tidigare lag.

- Vad ska jag säga? Jag är själv chockad. Jag brukar inte skjuta sådana bollar, men jag såg att det fanns en öppning och då gick det in, sa han under halvtid i en sändning på TV4. Under andra halvlek lyckades Smålandslaget skapa flera farliga tillfällen, bland annat en stolpträff i tilläggstiden, men Värnamo kunde aldrig få ett hål på Helsingborg.

- Vi är mer solida defensivt i dag än under de senaste matcherna och det känns som att vi skapar lite fler chanser. Men vi måste lyfta ytterligare ett par nivåer, säger lagets vänsterback Samuel Ohlsson efter matchen. Förlusten innebär att Värnamo nu har en rad av åtta matcher utan vinst och fyra rakaförluster. Det blåvita laget ligger kvar på en nedflyttningsplats i tabellen och har inte samlat några poäng sedan de spelade oavgjort mot Norrby i mitten av maj.

De svartvita vann med 2-0 efter två snabba mål i første halvlek, först av Adam Egnell och sedan av Edi Sylissufaj. På måndag spelar laget borta mot Varberg





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