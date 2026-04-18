Varning för gräsbränder, kändisars bortgång och trafikbrott: Veckans nyhetsöversikt

SMHI varnar för ökad brandrisk i stora delar av landet till följd av torr vegetation. Dessutom rapporteras om kända personers bortgång, allvarliga trafikbrott där även poliser är inblandade, samt en fransk kvinnas återkomst efter vistelse i amerikanskt förvar. Även nya uppgifter om Trumps byggplaner i Vita huset, ett oklart dödsfall i Limhamn och tekniska problem hos Trafikverket belyses. Isabella Löwengrip reflekterar över Moderaternas utmaningar med kvinnliga väljare och sin egen politiska framtid.

SMHI har utfärdat varningar för torr vegetation och ökad risk för gräsbränder i flera delar av landet under helgen. Under lördagen betonar SMHI en förhöjd brandrisk i nordöstra Dalarna samt i stora områden av Norrland där snötäcket har avtagit. Även delar av Stockholms län och Uppland rapporteras ha en hög brandrisk.

Meteorolog Linnéa Rehn Wittskog på SMHI förklarar att de aktuella områdena kommer att uppleva soligare väder med ökande vindar. Vinden anses vara en avgörande faktor för att öka spridningsrisken för bränder. Solens påverkan är också betydande; tillsammans med torr mark och soligt väder torkar det fjolåriga gräset ut och blir mer lättantändligt. Dessa faktorer skapar en farlig kombination som kräver ökad vaksamhet.

I en annan del av nyhetsflödet rapporteras en tragisk händelse. Familjen till Nathalie Baye har meddelat nyhetsbyrån AFP att hon avled i sitt hem i Paris efter en längre tids sjukdom. Baye inledde sin skådespelarkarriär på 1970-talet och slog igenom stort i början av 1980-talet med sin medverkan i Jean-Luc Godards film Nu gäller det livet! Hennes bortgång markerar slutet på en betydande era inom fransk film.

Från Luleå kommer uppgifter om en allvarlig trafikolycka där tre män åtalas för grov vårdslöshet i trafik. De anklagas för att ha kört motorcyklar i hastigheter uppemot 300 kilometer i timmen. Händelsen inträffade i augusti förra året när männen passerade en polispatrull nära Antnäs, söder om Luleå. En annan polispatrull kunde senare mäta en av motorcyklisterna till 281 kilometer i timmen på en 110-väg. Det uppskattas att de andra två kan ha kört ännu fortare, över 300 kilometer i timmen. När motorcyklisterna stoppades visade det sig att två av dem var verksamma poliser. Samtliga tre förnekar brott.

En uppmärksammad händelse rör en 85-årig fransk kvinna som efter 16 dagar i amerikanskt förvar hos migrationspolisen (ICE) har återvänt till Frankrike. Kvinnan hade flyttat till Alabama förra året efter att ha gift sig med en amerikansk krigsveteran som hon träffade på 1950-talet. Efter makens plötsliga död i januari i år stoppades hennes process för att bli amerikansk medborgare. Den 1 april greps hon av ICE för att ha vistats i landet utan giltigt visum. Frankrikes utrikesminister uttryckte lättnad över hennes återkomst och noterade att det förekommit våldshandlingar i fallet, vilket oroar den franska regeringen.

I Washington har en appellationsdomstol beslutat att häva en lägre domstols tidigare förbud mot Donald Trumps planer på att bygga en stor balsal i Vita husets östra flygel, utan kongressens godkännande. Projektet syftar till att skapa en lyxig lokal på närmare 8 400 kvadratmeter med plats för 999 gäster och en preliminär budget på cirka 3,7 miljarder kronor, finansierad genom privata bidrag. Trump påbörjade rivningen av en över 120 år gammal tillbyggnad i oktober för att ge plats åt sitt drömprojekt. Organisationen National Trust for Historic Preservation har stämt Trumpadministrationen för olagligt rivande och för att ha kringgått maktdelningsprincipen. Båda parter överväger att överklaga till Högsta domstolen.

Polisen i Limhamn har utrett ett dödsfall där en kvinna i 60-årsåldern hittades död under natten. En man i samma ålder som befann sig på platsen har gripits. Dödsfallet beskrivs som oklart och utreds som mord, trots att ingenting specifikt pekar på ett brott i nuläget. Polisens presstalesperson Sara Andersson betonar att man ännu inte kan fastställa vad som har inträffat.

Trafikverket har haft problem med sitt nya telefonsystem för tågtrafikledning sedan det infördes i mars. Systemet har rapporterats ha 230 avvikelser, bland annat problem med att koppla fram larmsamtal till polisen, att nödvändiga tågstopp inte kunnat genomföras på grund av samtal som brutits, samt att systemet startat om sig självt. Thomas Andersson, avdelningschef på Trafikverket, menar att det rör sig om en liten del av samtalen som haft brister, men att man tar situationen på allvar. Han försäkrar dock att alla larmsamtal kommit fram, om än med viss fördröjning i vissa fall, och att det är säkert att åka tåg.

Superentreprenören Isabella Löwengrip uttrycker en stark önskan att Moderaterna ska återvinna kvinnors förtroende inför valet. Hon identifierar rädsla för ett samarbete med SD samt en viss ”konservatism som sitter i väggarna” inom partiet som de största hindren för att attrahera kvinnliga väljare. Löwengrip ser framför sig en framtida karriärväxling till politiken





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SMHI Gräsbrand Nathalie Baye Trafikbrott Amerikansk Migration

United States Latest News, United States Headlines

