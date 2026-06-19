Pollenrapporten har utfärdat en varning för höga halter gräspollen i Götaland, Svealand samt i södra och mellersta Norrlands kustland. Risken är förhöjd även i norra Norrland, delar av mellersta Norrlands kusttrakter samt stora delar av Värmland, Dalarna och Norrlands inland. Midsommarhelgen markeras som starten för gräspollens högsäsong i södra Sverige där högvuxna ängsgräs blommar rikligt. I övriga Sverige är risken lägre men ökar nära högvuxet gräs.

En varning för höga halter gräspollen har utfärdats för Götaland , Svealand samt för södra och mellersta Norrland s kustland enligt Pollenrapporten . Förhöjd risk för pollenexponering råder också i norra Norrland , i vissa kusttrakter i mellersta Norrland samt över stora delar av Värmland och Dalarna samt i inlandet av Norrland .

I resten av Sverige bedöms risken för höga pollenhalter som mindre, men i omgivningen av högvuxet gräs förväntas halterna öka. Midsommarhelgen anger början på högsäsongen för gräspollen i södra Sverige där många högvuxna ängsgrässorter för närvarande blommar i mängder. Detta medför sämre luftkvalitet för personer med pollenallergi och kan förvärra besvär som astma och slemhinnesymtom. Pollenrapporten, som övervakar pollenhalter i hela landet, uppmanar personer med känslighet att vara extra uppmärksamma under de kommande dagarna och att följa de lokala prognoserna.

Kontinuerliga uppdateringar om pollenhaltarna ges av Svenska pollenföreningen och SMHI, och medicinska rådgivare rekommenderar att allergikerna använder läkemedel förebyggande och håller sig inomhus vid hög pollenbelastning. Internationellt har även Kuba presenterade en rad ekonomiska reformer för att ta sig ur den allvarliga krisen i landet. Premieminister Manuel Marrero framförde 176 åtgärder inför nationalförsamlingen, vilka innebär en liberalisering av den kommuniststyrda ekonomin, inklusive jordbruks-, turism- och banksektorn.

I USA har tre personer omkommit i ett angrepp mot ett fartyg i Stilla havet som sägs ha smugglat narkotika. Detta höjer det totala antalet dödade i amerikanska attacker mot så kallade 'narkotikaterrorister' i Stilla havet och Karibiska havet till minst 211 enligt Associated Press. Ytterligare har USA:s försvarsminister Peter Hegseth avskaffat den obligatoriska influensavaccinationen för militärpersonal, vilket resulterade i att endast 40 procent av nyrekryterna valde att vaccinera sig frivilligt.

På den diplomatiska fronten har EU:s rådsordförande António Costa öppnat en 'diplomatisk kanal' till Ryssland, men understrider att detta inte är förhandlingar. I ett utskick till EU-korrespondenter förklarades att målet är att vara redo att försvara unionens intressen när situationen kräver det, med korta kontakter utan substansutbyte. Slutligen innehåller källtexten också en tabelj om Aftonbladets tipstjänst och riktlinjer för hur läsare kan bidra med tips, bilder och video, inklusive villkor för ersättning, källskydd och push-notiser via platsbaserad geolokalisering.

Denna sektion inkluderar också varningar om säkerhet vid filminspelning av nyhetsscenarier och uppmaning att inte störa räddningspersonal. Sammantaget täcker den ursprungliga texten ämnen som miljö (pollen), internationell politik (Kuba, USA, Ryssland-EU), försvar och medicin, men huvudsakliga nyhetshändelserna är pollenvarningen och de ekonomiska reformerna på Kuba, medan resten är underordnade information eller tekniska/redaktionella detaljer





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