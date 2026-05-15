Varning för livsfarliga sexuella trender: Hur porren normaliserar strypning bland unga

En djupgående analys av riskerna med erotisk strypning och hur pornografi formar ungas syn på sex och våld, samt ett krav på striktare lagstiftning i Sverige.

I en tid där digital tillgänglighet har förändrat grundvalarna för hur unga människor utforskar sin sexualitet, växer en farlig trend fram som i tysthet riskerar liv och hälsa.

En grupp experter och forskare slår nu larm om den ökande normaliseringen av strypning under sexuella handlingar bland unga. Det som i vissa kretsar avfärdas som en överdriven moralpanik är i själva verket en medicinsk realitet med förödande konsekvenser. Enligt medicinsk expertis är strypning under inga omständigheter säkert; det är livsfarligt våld som kan leda till permanenta hjärnskador, stroke eller i värsta fall omedelbar död.

Forskning från bland annat University of Melbourne visar att nästan hälften av alla unga har utövat någon form av strypning i sexuella sammanhang, trots att kunskapen om de neurologiska riskerna är skrämmande låg. När syretillförseln till hjärnan stryps kan det uppstå en farlig koppling i hjärnan där den fysiska stressen sammanfaller med sexuell upphetsning, vilket gör att våldshandlingen i sig blir en signal som triggar sexuell lust.

Studier från Indiana University har dessutom visat att kvinnor som samtyckt till strypning uppvisar förändrad hjärnaktivitet och lägre aktivering under minnestester, vilket tyder på att skadorna är djupare än vad som syns på ytan. Den drivande kraften bakom denna utveckling är i hög grad den lättillgängliga internetpornografin. För många unga fungerar porren som en lärobok i sexualitet, vilket skapar så kallade sexuella script.

Detta är mentala manus som dikterar hur sex ska gå till, vilka handlingar som är förväntade och hur samtycke uttrycks. Problemet är att dessa manus ofta baseras på extremt våld och förnedring snarare än ömhet och verklig konsensus. Statistiken är oroväckande: medan den genomsnittliga sexdebuten sker vid 17 års ålder, söker unga aktivt upp pornografi redan vid 12 års ålder.

Det innebär att en hel generation formas av våldsamma ideal under flera år innan de ens har haft en verklig sexuell upplevelse med en annan människa. På stora plattformar får klipp med grovt våld miljontals visningar, vilket signalerar till betraktaren att detta är ett normalt beteende som inte bör ifrågasättas.

Denna erotisering av våld suddar ut gränsen mellan vad som är en lekfull fantasivärld och vad som är livsfarligt övergrepp, vilket gör att unga män och kvinnor börjar utöva och efterfråga strypning utan att förstå riskerna. Bakom den glättiga ytan av porrindustrin döljer sig en mörk verklighet av systematiskt missbruk och övergrepp.

En studie genomförd av bland andra Meghan Donevan visar att en majoritet av de personer som filmats i den svenska porrindustrin har utsatts för grovt våld; 65 procent hade upplevt våldtäkt och 33 procent hade utsatts för tortyr i samband med inspelningarna. En överväldigande majoritet, hela 84 procent, uppfyllde kriterierna för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta visar att det våld som konsumenterna ser som underhållning ofta är resultatet av verkligt lidande.

Samtidigt som länder som Storbritannien och Frankrike nu tar krafttag genom att införa strikta ålderskontroller och kriminalisera pornografi som skildrar strypning, förblir Sverige passivt. I Storbritannien är lagändringar på väg för att stoppa spridningen av sådant innehåll, och EU:s Digital Services Act kräver att barn skyddas från skadligt innehåll. Sverige anklagas nu för att slumra medan ungas hälsa står på spel. För att bryta denna farliga trend krävs omedelbara åtgärder på flera nivåer.

Först och främst måste tillsynsmyndigheter prioritera kontrollen av pornografiska sajter enligt EU:s regelverk för att säkerställa att minderåriga inte exponeras för våldsamt innehåll. Vidare är det avgörande att skolan får nödvändiga resurser och utbildning för att kunna föra porrkritiska samtal med eleverna. Sexuell undervisning får inte bara handla om biologi, utan måste omfatta kritiskt tänkande kring samtycke, relationer och de medicinska riskerna med strypning.

Slutligen efterlyses en lagändring i Sverige som förbjuder innehav av pornografi som skildrar strypning, samt en striktare tillämpning av lagen om olaga våldsskildring. Att skydda barn och unga från en industri som lär ut att kontroll och förnedring är synonymt med kärlek och sex handlar inte om moralism, utan om grundläggande folkhälsa och skydd mot våld





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pornografi Sexuellt Våld Folkhälsa Ungdomar Lagstiftning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Därför märker vi inte hur Europa halkar efterEuropa har länge tröstat sig med att amerikaner visserligen är rikare, men att vi européer lever tryggare. Det är en…

Read more »

Hur mår din inre sosse?Det bor en sosse av någon storlek i nästan varje svensk, och det är omöjligt att kasta av sig den lilla invärtes trädgårdstomten.

Read more »

Lärarstudenter saknar kunskap om hur barn lär sig - kritikerKognitionsvetenskapen har visat att elever lär sig mer när de aktivt plockar fram kunskap ur minnet än när de bara läser samma text flera gånger. Tydliga genomgångar och strukturerad undervisning är bättre än att låta elever hitta kunskap på egen hand. Utredningarna tar avstamp i kognitionsvetenskapen, men nyexaminerade lärare vet mer om känslor och åsikter än om hur elever faktiskt lär sig.

Read more »

Förstår min gamla labrador hur mycket jag älskar honom?Det är en tioårsdag full av leverpastej och vemod.

Read more »