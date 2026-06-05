AI-företaget Anthropic varnar i en rapport för att människan snart kan tappa kontrollen över avancerad AI och kallar för en internationell paus i utvecklingen Kritikerna kallar det för alarmism.

Anthropic , ett av världens ledande AI-företag bakom chatboten Claude , har i en ny rapport varnat för att människan riskerar att förlora kontrollen över den avancerade artificiella intelligensen.

Företaget skriver att AI-system har börjat lära sig självständigt och bli smartare i takt med att utvecklingen fortskrider, något som kan leda till att människan inte längre kan förstå eller styra tekniken. rapporten betonar behovet av en internationell samordnad paus i utvecklingen av banbrytande AI, så samhället och forskning om etik har tid att anpassa sig. En sådan paus kräver enlighet mellan alla AI-företag och nationer, annarsriskeras att någon hamnar efter.

Uppmaningen har kritiserats som överdriven av andra techbolag och den amerikanska regeringen, som kallar rapporten för alarmistisk. Även om SVT som nyhetsredaktion strävar efter saklighet och opartiskhet, och i akuta lägen kan behöva rapportera vad som är känt utan fullständig bekräftelse, är detta en teknisk rapport från en aktör inom AI-området som väcker viktiga etiska frågor om människans kontroll framöver





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