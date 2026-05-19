Varning om oförutsägbar marknad för Sveriges elektrifiering - Energilagring i fokus

En undersökning från Eltel visar att oförutsägbarheten i en oförutsägbar marknad blivit ett av de största hoten mot Sveriges elektrifiering. Patrik Grantås, Business Unit Manager Central Delivery, menar att det är osäkerheten i kalkylen som istället för tekniska utmaningar sätter stopp för investeringar i energilagring. Lågt investeringsintryck beror på begränsad tillgång till finansiering och osäker lönsamhet, som är de främsta hindren för att implementera ny teknik.

Behovet av energilagring växer snabbt i takt med att elektrifieringen accelererar. Samtidigt bromsas investeringar av en allt mer oförutsägbar marknad. Enligt en undersökning av Eltel har oförutsägbarheten blivit ett av de största hoten mot Sveriges elektrifiering.

Patrik Grantås, Business Unit Manager Central Delivery på Eltel, menar att det inte längre är tekniken som sätter stopp, utan osäkerheten i kalkylen. När marknaden svänger kraftigt blir det svårt att räkna hem investeringar. Lågt investeringsintryck beror på begränsad tillgång till finansiering (24 procent) och osäker lönsamhet (21 procent) är de främsta hindren för att implementera ny teknik.

Problemet med investeringen som ser lönsam ut på ritbordet kan snabbt bli en förlustaffär när den möter verkligheten, exempelvis vid kraftigt fluktuerande elpriser. Energilagring får en central roll. Istället för att försöka lagra stora mängder el över längre tid används batterier främst för att skapa balans i systemet, exempelvis genom att kapa effekttoppar eller optimera användningen av producerad energi. Inom e-mobilitet handlar det mycket om att kunna leverera hög effekt under kort tid, till exempel vid laddning av tunga fordon.

Batteriet gör det möjligt utan att överbelasta nätet. I dag kopplas batterilösningar till majoriteten av nya anläggningar för att stärka affärsmodellen. Genom att kombinera energilagring med tjänster som frekvensbalansering och effektstyrning kan aktörer skapa nya värden och minska risken i sina affärer. Eltel arbetar med helhetslösningar inom energilagring – från byggnation till drift och övervakning av batterilösningar.

"I Sverige" har fått ett utnämnande", avslutar Patrik Grantås. Eltil är en ledande leverantör av kritisk infrastruktur i Norden som möjliggör digitalisering och elektrifiering av samhället genom att tillhandahålla tjänster och totalentreprenad för högpresterande kommunikations- och elnät och förnybar energi. Huvudkontoret ligger i Sverige. År 2025 uppgick den totala omsättningen till 817.8 miljoner euro





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eltel Energilagring Elektrifiering Förvärmning Investeringsstöd

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ta rygg på Sveriges vassaste travtippareExpressen har Sveriges vassaste travredaktion, som varje vecka lägger ned åtskilliga timmar på att ge läsarna bästa möjliga vägledning. Från och med lördagens V85-omgång har du chansen att spela tillsammans med våra experter i Expressens alldeles egna, nylanserade, andelsbutik. Läs mer och se info om våra spelläggare längre ner i artikeln.

Read more »

Uppgifter: Beslut fattat om Sveriges köp av fregatterSverige kommer att inleda förhandlingar med en leverantör av de fyra luftförsvarsfregatter som sedan tidigare har planerats att köpas in, rapporterar SVT…

Read more »

Uppgifter: Sveriges köp av fregatter klartSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Sveriges sårbarhet i totalförsvaret: en bristande växtnäringsstrategiSverige är idag beroende av mineralgödsel som innehåller importerade råvaror och fossiler tillverkade ämnen. Om tillgången på kvävegödsel plötsligt attna kan minskas av klyschor redan inom en odlingssäsong, vilket är en allvarlig lucka i Sveriges totalförsvaret. Det saknas en sammanställt strategi över hur växtnäringen kan säkras i kris eller krig, trots att Sverige är, vad gäller mineralgödsel, till 100 procent importberoende. För att förbättra denna situation krävs en strategisk och planerad planering av växtnäringsförsörjning. Den nationella strategin för växtnäring bör att ses till en del av Sverige’s totalförsvaret och inkluderar en specifik målsättning med en viss födelseGaming av resursflöden vid ny- och ombyggnad i städer samt Vangden av befintliga reningsverk. För att förbättra matproduktionen måste förutsättningarna för kväveåtervinning i dagens reningsverk, liksom ny- och ombyggnad av städer är sortränade och sorterade för källsorteringar. För att bygga upp ett hållbart system för växtnäring måste arbetet vidtas nu!

Read more »