Vattenkatastrof på VM: Norge-Irak i Boston

En vattenspridare gick sönder under en VM-match i Boston, vilket skapade en simbassäng på gräsmattan. Norge segrade ändå med 4-1.

Under en VM-match mellan Norge och Irak i Boston uppstod en oväntad incident med vattenspridaren på gräsmattan. Under halvtid skulle vattenspridaren utanför ett av straffområdena ha gått sönder, vilket skapade en mindre simbassäng på planen.

Arrangörerna försökte i panik rädda planen under pausen, medan norska spelare som Kristian Thorstvedt förvånades över att se vattnet spruta ut som en fontän. Norges förbundskapten Ståle Solbakken beskrev planen som mycket torr efter bara fem minuter, vilket påverkade spelets flöde. Trots problemen kunde andra halvlek spelas utan större incidenter, och Norge vann matchen med 4-1, inklusive två mål av Erling Haaland. Sander Berge nämnde också det stora publikkåren som var närvarande.

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