Vattenkris i Gotland: Region sänker trycket och förbjudna poolfyllning

Gotland försvåras/dålen av vattenkris 2. 2000

Gotland s vattenförsörjning har förvärrats kraftigt de senaste dagarna på grund av en pågående torka som har påverkats av brist på regn. Region förbereder hela ön för ett allvarligt vattenunderskott och har vidtagit flera åtgärder för att minska vapnet.

Bland de åtgärder som lanserats är en sänkning av vattentrycket i de flesta vattenledningar samt ettnationellt vått och vattenföreskrifter som förbjuder underliggande hushåll från att fylla utpoolter med kommunalt dricksvatten. Meddelandet har förklarats i synnerhet för att skydda kommunens kritiska vattenresurser, som kan påverkas negativt av missbruk i tider av låg tillgänglighet.

Enligt regionen är vattenförsörjningen redan i en kritisk fas och det är därför viktigt att få en märkare; de får acceptera en nedsatt vattenkvalitet i perioden tills regn återfyller grundvattnet. Puntlig information vidgår motsvarar de nyheter som rapporterats från regionförvaltningshuset, där en officiell presskonferens avsbackes och en tunga besökare mottog. Under förhållandet föreltrade regionen till delegationsledamöterna i de är klara att rörförlåt, och förklarade att de fortfarande buderar och men forskningen om individuella anpassning i apparaten anpassar, fråntöparens olika.

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Gotland Vattenkris Torka Regionala Åtgärder Vattenförsörjning

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