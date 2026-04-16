Veckans evenemang i Norrtälje kommun: En guide till lokala händelser 16-22 april

Norrtelje Tidnings evenemangsguide presenterar ett brett utbud av lokala aktiviteter, från handarbete och litteratur till sport och musik, för veckan 16 till 22 april. Guiden samlar tips från lokala arrangörer och föreningar och erbjuder något för alla åldrar och intressen. Nya evenemang kan läggas till löpande, men kom ihåg att sista inlämningstid för papperstidningen är tisdag klockan 10. Observera att vissa evenemang kan komma att ställas in med kort varsel.

Veckans evenemangskalender för Norrtälje kommun, sträckande sig från den 16 till den 22 april, bjuder på ett rikt och varierat utbud av lokala aktiviteter och upplevelser. Lokala arrangörer och engagerade föreningar har generöst delat med sig av sina tips för att berika invånarnas och besökarnas vecka.

Oavsett om du är ute efter en lugn stund med handarbete, en intellektuell diskussion, fysisk aktivitet eller kulturella upplevelser, finns det gott om möjligheter att hitta något som passar just dig. För att säkerställa att ditt evenemang når ut till en bred publik och inkluderas i papperstidningen är det avgörande att inlämning sker senast tisdag klockan 10. En digital plattform finns tillgänglig för att underlätta inlägg av egna evenemang, vilket gör det smidigt att dela med sig av kommande händelser. Det är viktigt att notera att evenemangen administreras direkt av respektive arrangör, och Norrtelje Tidning friskriver sig från ansvar för eventuella inställda evenemang som kan ske med kort varsel. Denna guide är en sammanställning av information som tillhandahållits och fungerar som en inspiration för vad som händer i vår vackra kommun under den kommande veckan. En evenemangsdefinitionen som tillämpas är en händelse som äger rum under en begränsad tidsperiod, med en maxgräns på två veckor. Varje arrangör har möjlighet att anmäla upp till tre (3) evenemang per dag, vilket säkerställer en balans och mångfald i utbudet. I veckans program finner vi en mängd återkommande och nya initiativ som syftar till att främja gemenskap och aktivt deltagande. Edsbro bibliotek inbjuder till en gemensam stund av handarbete, där besökare uppmuntras att ta med sig sitt stick-, sy- eller annat handarbete. Biblioteket står för fikat och erbjuder inspiration genom sina samlingar av handarbetsböcker. För den som är intresserad av samtidsfrågor arrangeras en diskussion baserad på Bildningspodden, med fokus på demokratins historiska rötter och dess aktualitet. Detta samtal ger en unik möjlighet att fördjupa sig i hur idén om folkstyre har utvecklats genom historien. För de aktiva finns det flera möjligheter till fysisk utövning utomhus när vädret tillåter, bland annat boule där klot finns att låna och lagen lottas på plats, vilket garanterar att alla kan delta oavsett tidigare erfarenhet. Även mattcurling erbjuds, ett tillgängligt och socialt spel där inneskor och eget fika uppskattas. För den som söker en mer kreativ och hantverksinriktad aktivitet arrangeras en workshop i handarbete i Folkets Hus Café, där tekniker som stickning, virkning och tovning utforskas. Både erfarna handarbetare och nybörjare är välkomna, och det finns alltid någon kunnig person på plats för att ge vägledning och stöd. Rodenkyrkan öppnar sina dörrar för en Afternoon Tea, där Ann Ejdervik kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att hjälpa till med hjälpsändningar till Ukraina. Det blir en möjlighet att lyssna, fika och samlas kring ett viktigt ämne. För den bok- och läsintresserade arrangeras en bokbuss som besöker olika platser, inklusive Solbacka, Grind och en ny hållplats i Björnö vid lekplatsen Osbacksvägen. Bokbussen erbjuder ett brett utbud av läsning för alla åldrar, och det går att ordna lånekort ombord, med möjlighet att lämna tillbaka böcker på valfritt bibliotek. För den som uppskattar en social spelkväll erbjuder en lokal anläggning sex biljardbord med möjlighet till drop-in och gruppbokningar. Under dagtid anordnas dessutom tävlingen 65+ Touren. Lokalen uppmanar besökare att följa deras Facebooksida för de senaste uppdateringarna. För den som är nyfiken på vävning och andra textila tekniker, finns en möjlighet att komma och prova på, då terminen snart är halvvägs gången. Dessa träffar ger också utrymme för fika och informationsutbyte. En annan träffpunkt inbjuder till trevlig samvaro, med eller utan handarbete, där fika serveras. Under dessa samlingar finns även en lånedator från Norrtälje kommun tillgänglig för användning. För de yngre barnen, mellan 3 och 6 år, arrangeras en lekstund inspirerad av karaktären Lilla Åke, där lek med bollar och ord står i fokus. Föranmälan sker via bibliotekets webbplats, och det finns även en tidigare tid för dem som önskar. Fredagsmys är ett annat återkommande evenemang, där lättare mat serveras fram till klockan 13:00, med cafeterian öppen till 15:00. För den som söker en scen för att uppträda eller uppleva lokala talanger, anordnas en Open Stage kväll på Magasinet. Här kan besökare njuta av allt från solosång till hela band, poesi och andra framträdanden. Evenemanget är öppet från 15 år och har fri entré. För seniorer erbjuds Yoga under handledning av Åse Ekbrant i Magasinets aktivitets-hall. Ingen föranmälan krävs, men det kan vara bra att komma i god tid på grund av eventuell brist på parkeringsplatser. Entréavgiften är 30 kr. Biljardverksamheten fortsätter med ett höjt tempo och ökad volym, med sex biljardbord, shuffleboard, dartbanor och fika. För sena gruppbokningar rekommenderas att följa evenemangets Facebooksida. RoslagsBlomman anordnar en Lilla Loppis där överskottet går till ekonomiskt utsatta barn och ungdomar i kommunen för terminsvisa aktiviteter. Loppisen äger rum på Vigelsjövägen 3 B i Norrtälje. Författaren Margaretha Gunnarsdotter presenterar sitt boksläpp av feel-good novellen Söta citroner på Norrtälje stadsbibliotek. Hennes nya bok kommer att finnas tillgänglig för presentation och diskussion. En musikalisk höjdpunkt under veckan är The Mallett Brothers Band, som direkt från Maine, USA, uppträder med en unik blandning av rootsrock, outlaw country, americana och alternativ folkrock. Information och biljetter hittas via en angiven länk. Säsongen för en populär butik öppnar nu, med ett brett utbud av heminredning, möbler, husgeråd, kläder, skor, LP-skivor, CD-skivor och böcker, samt kaffeservering. För frågor kan man ringa ett angivet telefonnummer. En annan marknad erbjuder hantverk, loppis, plantor och mycket mer, med en öppen kiosk som serverar varmkorv och fika, samt ett stort kaklotteri. Hästloppis anordnas på Vidöbackens Gård i Hallstavik, där alla intäkter går oavkortat till Ukrainas hästar och andra tamdjur genom Norrtäljehjälpen. Ett utmärkt tillfälle att fynda och samtidigt göra en god gärning. Boulespel fortsätter att vara en uppskattad aktivitet, med möjlighet att spela när vädret tillåter, eget fika och dryck medtas, och klot finns att låna. Lagen lottas vid varje tillfälle, vilket garanterar en jämn och rolig spelomgång. För naturintresserade barn och nybörjare anordnas en förmiddag fokuserad på fåglar, där det ges möjlighet att lära sig mer om fågelskådning. Deltagare uppmanas att ta med egen kikare om möjligt, men några finns även att låna. En anmälan sker via kontaktperson Elina Stenbäck. En teaterföreställning, Mim, Monolog, Teater, ges med titeln Efter stängning, där bibliotekarien Rakel håller ett föredrag om biblioteksvett. Föreställningen beskrivs som en varm och sorglig komedi om ofrivillig ensamhet, och biljetter kan köpas via tickster. Söndagen den 19 april invigs lägergården Lejdet i Roslagens västra pastorat, efter att den drabbats av en förödande brand





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vecka 15, 2026. Har du hängt med?Nationalparker, månens baksida och en 90-årig superhjälte. DN:s Rickard Persson kollar om du hängt med i veckans nyhetsflöde.

Read more »

Möt Finalisterna: Röstning i Årets Vårvovve 2026!Tio fantastiska hundar tävlar om titeln Årets Vårvovve 2026! Läs om finalisterna, se deras bilder och rösta på din favorit i Norrtelje Tidnings årliga tävling.

Read more »

Våld och geopolitiska spänningar dominerar nyhetsbildenEn sammanfattning av veckans mest betydande händelser, inklusive våld i Haiti, bråk i Borås, attacker i Stilla havet, ekonomiska förändringar, flygstrejker och en tragisk olycka i Sala kommun.

Read more »

Fastighetsaffär i Spillersboda: Stubboda 45 byter ägareKristina Berit Sandström, 65, har köpt fastigheten på Stubboda 45 i Spillersboda, Norrtälje av Berit Maria Alida Nyström. Affären slutfördes i mars 2026. Artikeln jämför försäljningspriset med andra fastigheter i området och kommunen, samt redovisar prisutvecklingen för Norrtälje kommun och länet.

Read more »

Starka känslor när Ebba Forsberg och Månegarm intar NorrtäljeFullspäckad helg i musikens tecken

Read more »

Aurora 26: Massiv militärövning präglar Norrtälje kommunUnder slutet av april och början av maj genomförs den omfattande militärövningen Aurora 26 i Norrtälje kommun. Tusentals deltagare och en rad militära operationer, inklusive skjutningar och drönaranvändning, kommer att påverka flera områden, särskilt längs kusten där Försvarsmakten övar strid på mindre öar.

Read more »