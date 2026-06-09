Veckans händelser: elsparkcykel i 143 km/h, bilkrock, Hamas våld och Lego-stämning

Norska polisen stoppade en 13-åring på elsparkcykel i 143 km/h. En bil krockade med en ladugård. FN rapporterar om Hamass våld mot palestinier. Lego stämmer för intrång på minifigurer.

Norska polisen upptäckte en vansinnesfärd när de ryckte ut på en brand i Grorud i helgen. En 13-årig pojke pressade upp sin elsparkcykel i 143 kilometer i timmen genom att lyfta på bakhjulet.

Polischef Thomas Wold kommenterade händelsen: 'Med lite motstånd, det vill säga vikten av personen på cykeln, kommer det förmodligen inte att gå så fort, men enligt webbplatsen där cykeln köptes kan den gå upp till 120 km/h.

' Detta är ett tydligt exempel på hur elsparkcyklar kan modifieras för att nå extremt höga hastigheter, vilket väcker allvarliga säkerhetsfrågor. Många unga användare är omedvetna om riskerna, och polisen uppmanar föräldrar att vara vaksamma. I en annan händelse krockade en bil med en ladugård och en person fördes till sjukhus. Räddningstjänsten rapporterade om en man på en åkgräsklippare som kört ner för en mycket brant slänt och fått klipparen över sig, där han fastnade.

Dessa olyckor påminner om vikten av säkerhet vid användning av fordon och maskiner. Samtidigt har FN dokumenterat att Hamaspolis och militanta grupper i Gaza har misshandlat och avrättat palestinier under kriget med Israel. Enligt FN-kommissionen har 249 fall noterats, varav 108 med dödlig utgång. En fjärdedel av fallen inbegrep kända representanter för Hamas.

Islamistiska Hamas har krossat knän och slagit sönder skelett med järnrör på personer som misstänktes samarbeta med Israel, hade stulit från nödsändningar eller tillhört rivaliserande grupper. Detta visar på en omfattande kränkning av mänskliga rättigheter. Dessutom har Lego lämnat in en stämningsansökan där de hävdar att det förekommer en omfattande, systematisk, kontinuerlig och betydande kommersiell användning av Lego-minifiguren. Företaget skriver i stämningsansökan: 'Gemensamt för intrångsmotiven är att det förekommer en omfattande, systematisk, kontinuerlig och betydande kommersiell användning av Lego-minifiguren.

' Detta är en viktig juridisk fråga om immaterialrätt. Sammanfattningsvis har veckan präglats av flera allvarliga händelser: en farlig färd med elsparkcykel, en trafikolycka, krigsbrott i Gaza och en juridisk tvist om legofigurer. Dessa nyheter belyser olika aspekter av samhället, från ungdomars risktagande till internationella konflikter och företagsrättigheter. Föräldrar uppmanas att prata med sina barn om säkerhet, medan världen fortsätter att följa utvecklingen i Gaza och inom immaterialrätten





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elsparkcykel Olycka Hamas Lego Säkerhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ledande börser faller på geopolitisk oroLedande Europabörser faller på veckans första dag efter nya oroligheter i konflikten i Mellanöstern och ränteoro i USA efter fredagens starka jobbrapport.

Read more »

Nordea köpstämplar Clas OhlsonNordea ger tummen upp för prylkedjan Clas Ohlson efter förra veckans rapport och kapitalmarknadsdag.”Penetrationen är fortsatt låg”, skriver banken apropå…

Read more »

Kristersson under stark kritik för kopplingar till kontroversiell stiftelse och säkerhetsbristerAvslöjanden om premiärministerns privata nätverk och en omdiskuterad stiftelse har lett till anklagelser om korruption och bristande säkerhet, samtidigt som regeringen kritiserar oppositionen för uttalanden om Hamas och Israel.

Read more »

FN: Hamaspolis avrättade palestinier i GazaPolis och militanta grupper som tillhör terrorstämplade Hamas i Gaza har misshandlat och avrättat ett antal palestinier under kriget med…

Read more »