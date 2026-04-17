Veckans nyheter: Hundattack, ishockeyfinal, politiska skiften och kulturella händelser

En sammanfattning av de viktigaste händelserna under veckan, inklusive en incident med en hund, viktiga matcher i ishockey, förändrade politiska opinioner i Storbritannien, uppmärksammade rättsfall och nya besked på finansmarknaden.

Veckan som gått har bjudit på en brokig blandning av nyheter som berört både personliga upplevelser och större samhälle liga skeenden. I en uppmärksammad händelse har en lös hund orsakat skada på en innergård. Hunden ska ha gått till attack och bitit en kvinna i handen eller benet, enligt polisens presstalesperson Patric Fors. Dessutom har ett barn, i samband med händelsen, skadat sig när det försökte fly från hunden och föll. Både kvinnan och barnet kunde ta sig till sjukhus på egen hand.

Inom idrottens värld har ishockeyallsvenskans final gått vidare med dramatik. Umeålaget Björklöven har tagit ett stadigt grepp om finalen genom att leda med 2–0 i matcher mot Karlskoga efter en 4–2-seger. Målen gjordes av Marcus Nilsson och Lenni Killinen, där den sistnämnde nätade två gånger, vilket för Umeålaget närmare ett efterlängtat avancemang till SHL. Trots en tidig ledning och 3–1 inför slutperioden lyckades Karlskoga reducera men kom inte närmare än så. På annat håll inom fotbollen inträffade en incident efter en match där MFF-målvakten Robin Olsen attackerades av en inhoppare från hemmalaget, Leon Hien. Detta skedde efter att Olsen visat sitt missnöje med publikens burop mot Pontus Jansson, som bars ut skadad. Olsen beskrev sin oro för sin vän och förklarade sin reaktion som en blandning av glädje och lättnad efter matchen, innan konfrontationen uppstod. Politiskt har Storbritanniens relation till EU varit i fokus. En ny rapport, baserad på en undersökning av YouGov, visar att hela 53 procent av britterna nu önskar en återanslutning till EU, tio år efter Brexitomröstningen. Stödet är särskilt starkt bland Labour-väljare, där 83 procent vill se ett nytt EU-medlemskap, medan stödet är lägre bland konservativa och Reform UK-väljare. Rapporten, som framhålls av medborgarkampanjen Best for Britain, argumenterar för att ett återinträde i EU skulle gynna Storbritannien givet det osäkra globala läget och att regeringen bör ompröva sin hållning gentemot Europa. Kulturella och juridiska händelser har också präglat veckan. Den franske regissören Christophe Ruggia, som tidigare dömts för sexuella övergrepp mot en minderårig skådespelare, har fått sitt straff skärpt av en domstol från fyra till fem års fängelse i en överklagandeprocess. Fallet har beskrivits som Frankrikes första stora #metoo-rättegång, där skådespelaren Adèle Haenel anmälde Ruggia för övergrepp som skedde när hon var i tidiga tonåren. Dessutom har nyheten om den bortgångne förre toppdomaren Lars-Åke Björcks död nått allmänheten. Björck, som blev 88 år gammal, var en framstående profil inom fotbollsdomarvärlden både nationellt och internationellt och hade även framträdande positioner inom Uefas och Fifas domarkommittéer. Hans bidrag till svenska domare beskrivs som oerhört viktigt. På den internationella musikscenen har Kanye Wests planerade konsert i Polen ställts in. Arrangören meddelade att spelningen, som skulle ägt rum i juni 2026, inte blir av av formella och juridiska skäl, efter signaler från den polska regeringen om att stoppa konserten. Slutligen har finansmarknaden reagerat positivt på nya besked rörande trafiken i Hormuzsundet. Uttalanden om att sundet kommer att vara öppet för kommersiell sjöfart så länge vapenvilan i Libanon varar har lett till en kraftig uppgång på Stockholmsbörsen, med OMXS-index som ökat med 2,1 procent. Samtidigt har oljepriset sjunkit markant, liksom gaspriserna. Swedbank har även meddelat att den driftstörning som drabbade banken tidigare i veckan nu är åtgärdad, även om vissa kunder fortfarande väntar på sina pengar. Detta är en sammanfattning av de mest framträdande nyheterna från den gångna veckan, som visar på en bredd av händelser som påverkar samhället på olika nivåer





