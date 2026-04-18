Veckans nyheter: Mordutredning i Malmö, trafikolyckor och internationella händelser

En sammanfattning av veckans mest uppmärksammade nyhetshändelser, inklusive en mordutredning i Malmö, flera trafikolyckor med dödlig utgång och en dramatisk incident med Dylan Sprouse i Los Angeles. Även spänningar i Hormuzsundet och sanktioner mot Ryssland rapporteras.

Veckan som gått har bjudit på en rad händelser av varierande slag, från lokala brottsutredningar till internationella spänningar och olyckor. I Malmö har polisen inlett en mordutredning efter att en kvinna i 60-årsåldern hittats död i sitt hem på Limhamn under natten till lördagen. Omständigheterna kring dödsfallet beskrivs som oklara, vilket har lett till att en man i samma ålder har gripits. Händelsen har lett till att platsen avspärrats för en teknisk undersökning.

På vägarna har flera allvarliga incidenter inträffat. I en rondell i södra Sverige upptäcktes en man som lämnat sin bil, vilket resulterade i att en anmälan om vårdslöshet i trafik upprättades. Mer tragiskt var en bilolycka på Gotland där en kvinna i 20-årsåldern omkom efter att ha kört av vägen. Trots snabb transport till sjukhus med ambulanshelikopter gick hennes liv inte att rädda. Anhöriga har underrättats om dödsfallet. Ytterligare en avåkning skedde under en utdragen polisjakt utanför Helsingborg under natten mot lördagen. Den unge mannen som körde bilen var medvetslös efter olyckan men uppges senare vara lindrigt skadad. Under jakten misstänker polisen att föremål, potentiellt vapen, slängdes ut ur bilen, och ett sökområde har upprättats för att leta efter dessa.

Internationellt har situationen i Hormuzsundet återigen blivit en källa till oro. Militärledningen i Iran har meddelat genom statliga medier att sundet stängs igen för att återgå till sitt tidigare tillstånd, med hänvisning till att USA inte har hävt sin blockad. Detta innebär att passage nu kräver Irans godkännande, trots att sundet nyligen uppgavs ha öppnats för trafik igen efter ett uttalande från Donald Trump om att Iran gått med på att aldrig stänga det igen. Även USA:s sanktionspolitik mot Ryssland har varit i fokus. Landet fortsätter med ett tillfälligt stopp för sanktioner och tillåter fortsatt försäljning av rysk olja som befinner sig på havet till andra länder. Lättnaden i sanktionerna, som initialt skulle upphöra den 11 april, har nu förlängts till den 16 maj, trots tidigare signaler om att undantaget inte skulle förlängas.

I andra delar av världen har det också förekommit dramatiska händelser. I Los Angeles konfronterade den före detta barnskådisen Dylan Sprouse en misstänkt inkräktare i sitt hem med ett skjutvapen natten mot fredagen. Tillsammans med sin fru, supermodellen Barbara Palvin, lyckades Sprouse hålla kvar inkräktaren tills polisen anlände. Händelsen fångades på videomaterial som visar polisbilar och en person som förs bort i handfängsel.

På flygplatser har säkerheten också varit i fokus. På Arlanda uppstod rökutveckling på ett flygplan i samband med att det rullades ut från en gate. Lyckligtvis hade röken avtagit när räddningstjänsten anlände, och ingen åtgärd behövdes. Händelsen har lämnats över till Swedavia. I Sverige har även ett försvinnande uppmärksammats; en flicka under tio år har försvunnit i Lund. Hon sågs senast på en innergård i norra Lund och föräldrarna larmade polisen under fredagskvällen. Flera resurser söker efter henne, men polisen misstänker inget brott i nuläget. Slutligen rapporteras det om en brand i Härnösand där ett förråd spred sig till en villa tidigt på lördagsmorgonen. De närmast boende fick evakueras men kunde återvända hem senare. Tre förråd och en husvagn totalförstördes, men inga personskador har rapporterats.





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nyheter Trafikolyckor Mordutredning Internationella Relationer Brott

United States Latest News, United States Headlines

