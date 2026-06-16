Veckans nyheter: Skärpta utvisningsregler, Ericsson-vd byts, Think Pink-dom och mer

En sammanfattning av veckans viktigaste nyheter, inklusive lagändringar om utvisning, Ericssons vd-skifte, Think Pink-domen i hovrätten, ersättning i da Costa-fallet, FBI hindrar attentat och mer.

Regeringen föreslår skärpta regler för utvisning av utlänningar som begår brott. Huvudregeln ska vara att brott som ger strängare straff än böter ska kunna leda till utvisning.

Lagändringarna innebär att åklagare blir skyldiga att yrka på utvisning vid sådana brott, och att återreseförbuden förlängs. Domstolarna ska inte avstå från utvisning på grund av verkställighetshinder. Utredningen bakom ändringarna bedömer att antalet utvisningar på grund av brott kan öka från cirka 500 till 3 000 per år. Avtalet mellan USA och Iran kommer att undertecknas på fredag i den schweiziska alporten Bürgenstock, inte i Genève som tidigare rapporterats.

Schweiziska utrikesministeriet bekräftar uppgifterna. Det är oklart om Donald Trump deltar; han sade i Evian att han kanske kommer men att JD Vance ska hantera saken om han inte gör det. Två skolor kritiseras i en ny rapport. Den ena saknar specialsalar för fysik, kemi, träslöjd, hemkunskap och idrott.

Den andra har allvarliga brister i trygghet och studiero, är underbemannad och har förekommit kränkande behandling. Fotbollsmatchen som visas på storbild i Ullevaal Stadion har lockat 22 000 biljettsäljare, med artister och show. I truppen finns flera spelare med svensk bakgrund, bland andra Hussein Ali, Amir Al-Ammari, Aimar Sher, Kevin Yakob, Rebin Sulaka och Ahmed Qasem. En norsk man frias i Vänersborgs tingsrätt från åtal om uppmaning till självmord i fyra fall.

Rätten konstaterar att målsägandena själva sökt upp mannen och bett om materialet, och att utredningen inte visat att han försökt uppmuntra eller pressa dem att ta sina liv. FBI har stoppat ett stort attentat som planerades under UFC-galan vid Donald Trumps 80-årsfirande. FBI-chefen Kash Patel meddelar att attentatet avvärjts utan att nämna detaljer. Ericssons vd Börje Ekholm avgår och ersätts av Per Narvinger, vice vd och chef för affärsområdet Networks.

Ekholm lämnar vd-posten i slutet av september och blir senior rådgivare till den 15 juni 2027. Narvinger, som har en tvilling och arbetat på Ericsson i 29 år, tränade på att bli mer vd-lik enligt anställda. Det är en stor ära att kliva in i rollen på ett företag där jag tillbringat hela min karriär, säger Narvinger. Polisen larmades om ett misstänkt farligt föremål på en secondhand-butik i industriområdet Valhalla.

Händelsen utreds som allmänfarlig ödeläggelse. Svea hovrätt dömer Fariba Vancor, som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen kring Think Pink, till fem års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Medgrundaren Thomas Nilsson döms till fyra år och sex månader. Tingsrätten hade tidigare dömt Vancor till sex års fängelse.

Think Pink dumpade hundratusentals ton bygg- och rivningsavfall på otillåtet sätt runt om i Sverige under flera år. Läkarna Thomas Allgén och Teet Härms får två miljoner kronor var i ex gratia-ersättning från regeringen för det så kallade da Costa-fallet. Justitieminister Gunnar Strömmer meddelade beslutet. De åtalades 1988 för mordet på Catrine da Costa men friades.

Tingsrätten och kammarrätten slog dock fast att de styckat kvinnan, men preskriptionstiden hade gått ut för brott mot griftefriden. Eftersom de friades kunde de inte överklaga utpekandet. Utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson tar emot en utredning om obligatorisk förskola för barn med påtagliga brister i svenska språket. Hon säger att det är juridiskt och praktiskt svårt att införa obligatorisk förskola enbart för vissa barn, men regeringen går vidare i frågan





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