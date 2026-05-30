Veckans nyhetsöversikt: Mordförsök, AI-investering, äggåterkallelse och mer

En man gripen för mordförsök i Östersund, Softbank investerar miljarder i AI i Frankrike, Coop återkallar ägg, politiska förslag om bostadsrätt och demokratisk friluftsdag, samt Trump överväger att ställa in jubileumskonserter.

Under lördagen greps en man i 35-årsåldern misstänkt för mordförsök i Östersund. Händelsen inträffade i samband med ett bråk på eftermiddagen där en man i 40-årsåldern fick allvarliga skador.

Polisen misstänker att någon form av tillhygge använts. Samtidigt på andra sidan Atlanten meddelade det japanska teknikinvesteringsbolaget Softbank att de planerar en investering på 75 miljarder euro i AI-infrastruktur i Frankrike, vilket är den största satsningen i sitt slag i Europa. Grundaren Masayoshi Son uppgav att 45 miljarder euro ska gå till att bygga datacenter i regionen Hauts-de-France fram till 2031. I Trollhättan föll en person ur en bil i fart under lördagskvällen av okänd anledning.

Föraren, en man, greps och misstänks för vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada, samt provtas för misstanke om påverkan. En annan tragisk händelse utreds av Statens haverikommission (SHK) efter att en bogserbåt sjönk utanför Piteå i juni förra året, med ett dödsfall som följd. SHK pekar på ett trasigt larm, begränsade kunskaper och hög arbetsbelastning som bidragande faktorer till att evakueringen inleddes för sent. Rederiets ägare ifrågasätter dock slutsatserna.

Under Stockholm Marathon på lördagen drabbades en löpare av hjärtstopp nära målet, men kunde räddas och fördes till sjukhus vid medvetande. Coop återkallar flera äggpaket av sitt eget märke på grund av risk för salmonella, efter att salmonella påvisats i hönsens stallmiljö. Inom politiken lanserade L-ledaren Simona Mohamsson på Järvaveckan ett förslag om en demokratisk friluftsdag för barn i utanförskapsområden, medan Moderaternas Benjamin Dousa föreslog rätt att köpa sin hyreslägenhet.

I USA överväger president Donald Trump att ställa in konsertserien för USA:s 250-årsjubileum efter flera artistavhopp och istället hålla tal, enligt ett inlägg på Truth Social





