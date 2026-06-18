Veckans stora seriepremiärer: från Colin Farrells neo-noir till drakarnas krig

En översikt över de mest efterlängtade seriepremiärerna och säsongsstarterna på strömningstjänsterna, inklusive Sugar, House of the Dragon, The Agency, The Bear och flera andra.

Den här veckan bjuder strömningstjänsterna på en rad efterlängtade premiärer och säsongsstarter. På Apple TV+ återvänder Colin Farrell som den motvillige privatdetektiven John Sugar i andra säsongen av neo-noir-serien "Sugar".

Sugar kastas in i Los Angeles skuggvärld när en ung boxares bror försvinner, samtidigt som han själv fortsätter sitt besatta sökande efter sin försvunna syster. Serien, skapad av Mark Protosevich, är stilren, smart och underhållande, och utforskar teman som våld, identitet och demoner från det förflutna. Colin Farrell gör en stark insats som den plågade detektiven som aldrig riktigt kan fly sina känslor.

På HBO Max är det dags för tredje säsongen av "House of the Dragon", spin-offen till "Game of Thrones". Serien utspelar sig cirka 200 år före originalets händelser och följer huset Targaryens blodiga inbördeskrig, känt som "Dance of the Dragons". Säsongspremiären rivstartar med ett spektakulärt sjöslag i Westeros, och makthunger, svek och förräderi fortsätter att prägla handlingen. Med en ensemble som inkluderar Matt Smith, Emma D'Arcy och Olivia Cooke är det en must-watch för fantasyälskare.

Samtidigt på SkyShowtime har Michael Fassbender huvudrollen i andra säsongen av spionserien "The Agency", en nyinspelning av den franska succén "Le bureau des légendes". Serien, skapad av Jez Butterworth, är en smart geopolitisk och psykologisk thriller som utspelar sig i Londons grå viktorianska himmel. Fassbender spelar CIA-agenten Martian som lever under täckmantel, även i privatlivet, och rollistan innehåller även Richard Gere och Jeffrey Wright. På SVT Play fortsätter konspirationsthrillern "The Capture" med sin tredje säsong från 6 augusti.

Serien kretsar kring deepfakes, digital manipulation och övervakningsparanoia, och följer kriminalkommissarien spela av Holliday Grainger som dras in i en härva av manipulerade videobevis och etiska dilemman. Även Disney+ bjuder på finalen av det hyllade krogdramat "The Bear", där Carmy lämnar restaurangen till Sydney, Richie och Sugar. Utan pengar och under försäljningshot tvingas de samarbeta för att få en Michelin-stjärna. Serien är en stark skildring av mänskliga relationer och vad som gör en restaurang perfekt.

På HBO Max återvänder Larry David med en ny politisk sketchkomedi, "Life, Larry and the pursuit of unhappiness. An almost history of America", med cameo av Barack Obama. Prime Video lanserar prequellen "Elle" till "Legally blonde", som utspelar sig 1995 och följer Elle Woods high school-år. Slutligen får vi på Britbox/TV4 en ny säsong av "Call the Midwife", som fortsätter att skildra livet i 1960-talets London med teman som epiduralbedövning och kvinnors rättigheter.

Sammanfattningsvis är det en vecka fylld av starka berättelser och efterlängtade återkomster





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