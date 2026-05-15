Vegas Golden Knights stormar vidare i slutspelet mot Anaheim

Vegas Golden Knights vann nattens sjätte holmgång mot Leo Carlssons Anaheim med 5-1 och får nu slåss med Colorado om en plats i Stanley Cup-finalen.

NYHETER SVENSKA NY YORK. Vegas Golden Knights stormar vidare i slutspelet i Nordamerika. De vann nattens sjätte holmgång mot Leo Carlsson s Anaheim med 5-1 och får nu slåss med Colorado om en plats i Stanley Cup-finalen.

– Det blir jättetufft, de har bara torskat en match i slutspelet och det finns en anledning till det. Men jag tycker det känns som att vi är redo, säger William Karlsson till Sportbladet. De unga Anaheim-ankorna försökte samla sig till säsongens match för att tvinga fram en Game 7 i Las Vegas på lördag kväll, men sjätte ronden hemma i Honda Center hann inte mer än börja förrän de hamnade i motlut.

Efter en dryg minut lyckades William Karlsson slå en grandios macka till den fria Mitch Marner över nästan hela isen och enan i slutspelets poängliga snurrade bort målvakten Lukas Dostal med andrasundras mest hisnande fint – mellan sina egna ben. – För mig var det bara att skicka upp pucken. Vad Marner sedan gjorde vet jag inte om jag har några ord för.

Det kändes som han höll på och fintade bort målisen i fem sekunder, säger Karlsson när vi når honom efter slutsignalen. Sju minuter senare ökade Brett Howden på till 2-0 i numerärt underläge, på assist från samma Marner, och därmed hade gästerna fått matchen exakt dit de ville. Resten av kvällen stängde de resolut ner sin desperata motståndare, nöp obönhörligt till när de fick egna chanser och vann till slut med 5-1.

– Ja, det var en solid insats, men vi fick också in tre mål i första och det är ju såklart en väldigt bra start att utgå från, fortsätter ”Wild Bill”. Den serien börjar först på onsdag nästa vecka – i Denver. – Det blir jättetufft, de har bara torskat en enda match i hela slutspelet och det finns en anledning till det. De har ett riktigt bra lag där borta.

Men jag tycker det känns som att vi är redo, kommenterar Karlsson. För unga svenska sensationen Leo Carlsson – som assisterade till Anaheims tröstmål och kliver av som etta i svenska poängligan med sammanlagt fyra mål och sju assist – är säsongen över och i teknisk mening skulle han kunna bli en drömförstärkning för Tre Kronor i VM i Schweiz. Men den 21-årige värmlänningen ska nu förhandla om sitt första stora NHL-kontrakt och då brukar VM-spel vara uteslutet





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vegas Golden Knights Anaheim Colorado Stanley Cup-Finalen William Karlsson Mitch Marner Brett Howden Leo Carlsson Tre Kronor VM I Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Golden Knights segra i övertid och kan avsluta serien i AnaheimGolden Knights tog sin femte seger mot Anaheim Dank Laguna i Stanley Cup slutspelet. Förlängningsseger tack vare Pavel Dorofeyevs mål efter 3-2 match. Laget har visat förmågan att vinna trots motståndares överlägsenhet. Nu väntar definitivt möjlighet till Konferensfinal.

Read more »

Amerikansisk inflation rusar tillbaka med full kraft - priserna stiger snabbt på grund av kriget i IranDet amerikanska producentprisindexet, som mäter hur mycket priset på varor och tjänster stiger, ökade med 6 procent i april. Siffran är högre än det 4,8 procent som analytiker väntat sig, vilket indikerar en kraftfull acceleration från mars. Den främsta drivkraften bakom prisrusningen är den pågående kriget i Iran, som har lett till en lokal förstöring av försörjningen, vilket har lett till en massiv ökning av energikostnaderna. Detta har lett till en förändring i priserna på bränsle, frakt, mat, drinkar och handdukar. För en konsument i USA innebär detta en perfekt storm: krigsdriven energiinflation kombinerad med kostnadsökningar och minskad ekonomisk tillväxt.

Read more »

Viggo Björck, 18 år och 64 dagar, debuterar mot Kanada i VMViggo Björck, a talented young player from Djurgården, will make his debut in the Swedish national team against Canada, with more than double the age of his idol Sidney Crosby. He will play in a first line with JVM gold medalist Ivar Stenberg and NHL star Lucas Raymond. Viggo Björck, 18 years old and 64 days, will be slightly younger than Leo Carlsson, the Anaheim star, who debuted in the 2023 World Championship. Viggo Björck has four teammates from the JVM gold team in the Tre Kronor, and it is expected that Jack Berglund and Anton Frondell will also be part of the team. Love Härenstam will be the third goalkeeper.

Read more »

– när Anaheim Ducks slogs ut av Vegas Golden KnightsGör: NHL-krönikör och reporter. Född: I Örnsköldsvik 1953. Började skriva för Expressen: 1981. Har tidigare: Reporter på Örnsköldsviks Allehanda, redaktör för Tidningen Elitishockey, frilansat åt SVT Sporten och TV 4 Sporten från USA. Skriver om: Mest NHL, lite golf och Hollywood till och från.

Read more »