Vegas Golden Knights vinner med 5-4 mot Carolina Hurricanes

Svenske William Karlsson var avgörande när Vegas Golden Knights vann sin första match med 5-4 mot Carolina Hurricanes.

Svenske William Karlsson var avgörande när Vegas Golden Knights vann sin första match med 5-4 mot Carolina Hurricanes . Laget hamnade i ett 0-2-underläge men lyckades hämta in och ta ledningen.

William Karlsson satte 3-2 i den andra perioden och beskrev lagets mentalitet efter det tuffa startet. Tränaren John Tortorella berättade att laget inte förlorar hoppet och att de fortsätter att spela och följas av sina medspelare. I den tredje perioden sköt tjecken Tomas Hertl in avgörandet med drygt tre minuter kvar och vann matchen för Vegas Golden Knights.





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