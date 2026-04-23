Venedigbiennalen i kris: Priser uteblir till Ryssland och Israel – EU drar in stödet

Juryn på Venedigbiennalen avstår från att dela ut priser till Ryssland och Israel på grund av efterlysningar mot deras ledare. EU-kommissionen drar tillbaka ekonomiskt stöd, vilket skapar en kris för biennalen.

Venedigbiennalen 2024 präglas av politisk turbulens och etiska dilemman. Beslutet från juryn att inte belöna Ryssland eller Israel med priser, mot bakgrund av Internationella brottmålsdomstolens efterlysningar av deras ledare för brott mot mänskligheten, har skapat en våg av reaktioner och intensifierat debatten kring konstens roll i en värld präglad av konflikter och krigsförbrytelser .

Detta beslut kommer samtidigt som Europeiska unionens kommission har valt att återkalla sitt ekonomiska stöd till biennalen, vilket ytterligare komplicerar situationen och sätter press på arrangörerna. Den ursprungliga summan på 2,4 miljoner euro, avsedd för att stödja biennalens verksamhet, är nu i fara, och biennalen har fått en tidsfrist på 30 dagar för att redogöra för Rysslands fortsatta deltagande. Kritiken mot Rysslands och Israels medverkan har varit hög under en längre tid.

Många konstnärer, kuratorer och aktivister har uttryckt sin oro över att låta länder vars ledare anklagas för allvarliga brott mot mänskligheten delta i en prestigefull internationell konstutställning. Argumenten har kretsat kring att deltagandet riskerar att normalisera och legitimera handlingar som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och internationell rätt. Juryns beslut kan ses som ett svar på denna kritik och ett försök att markera en tydlig ståndpunkt mot krigsförbrytelser och förtryck.

Solange Oliveira Farkas, juryns ordförande, betonar att beslutet är grundat i en stark övertygelse om att försvara mänskliga rättigheter och att konst inte kan vara neutral inför orättvisor. Det är ett tydligt signalvärde att juryn väljer att prioritera etiska principer framför konstnärliga bedömningar i detta specifika fall. Denna situation ställer också frågor om biennalens oberoende och dess förmåga att navigera i komplexa politiska landskap.

Venedigbiennalens organisation har tidigare försvarat sin policy om att inte förbjuda deltagande från något land, och hävdat att detta är en grundläggande princip för att främja dialog och kulturellt utbyte. De har betonat att biennalen ska vara en plattform för konstnärliga uttryck, oavsett politisk tillhörighet eller ideologi, och att censur eller uteslutning inte är acceptabelt. Denna position har dock kritiserats av de som anser att det är oacceptabelt att ge en plattform åt länder som aktivt kränker mänskliga rättigheter.

EU-kommissionens beslut att dra tillbaka sitt stöd visar att det finns en stark politisk vilja att sätta press på biennalen att ompröva sin policy. Det är nu upp till biennalens organisation att hantera situationen och hitta en lösning som både respekterar konstnärlig frihet och tar hänsyn till de etiska och politiska implikationerna av Rysslands och Israels deltagande.

Det är troligt att detta kommer att leda till en fortsatt intensiv debatt och att biennalen kommer att tvingas att omdefiniera sin roll och sitt ansvar i en alltmer polariserad värld. Frågan om konstens ansvar i tider av konflikt är central och kommer sannolikt att fortsätta att diskuteras långt efter att biennalen 2024 har avslutats. Denna händelse sätter fingret på en viktig fråga: kan konst verkligen vara apolitisk, och bör den vara det





Venedigbiennalen Ryssland Israel EU Internationella Brottmålsdomstolen Priser Krigsförbrytelser Mänskliga Rättigheter

