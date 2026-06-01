Victor Edvardsen återkomst till IFK Göteborg inte aktuellt just nu

Enligt IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson är en återkomst för Victor Edvardsen till Kamratgården inte aktuellt just nu. Spekulationerna om en återkomst för anfallaren tar fart med jämna mellanrum.

Victor Edvardsen, som lämnade IFK Göteborg utan att ha fått chansen i A-laget, har själv varit tydlig med sina känslor för klubben. Han har beskrivit hur han gärna vill spela inför familj och vänner och höra 'Snart skiner Poseidon' från läktarna. Men han betonar att han behöver något konkret att ta ställning till innan han kan återvända till klubben.

Han nämner att det senaste han fick till sig är att IFK Göteborg inte har så mycket pengar till att göra något, om de inte säljer spelare. Fotbollschefen Jesper Jansson säger att samtalsämnet Edvardsen är något som dyker upp varje år och pekar på anfallarens kontraktssituation med den nederländska klubben Go Ahead Eagles, där han har två år kvar på sitt avtal. Den främsta anledningen till att en övergång inte är nära förestående är den ekonomiska aspekten





