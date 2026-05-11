Victor Hedman öppnar upp om psykisk ohälsa och tar timeout

Tampa Bay Lightnings lagkapten Victor Hedman tar en timeout efter en längre tids psykisk ohälsa. Hedman berättar om bakgrunden till beslutet och hyllas för sin öppenhet. Marcus Ericsson, en av världens bästa hockeyspelare, uttrycker sitt stöd och hyllar Hedmans styrka.

I mars tog Tampa Bay Lightnings lagkapten Victor Hedman beslutet att ta en timeout. Den 35-årige backstjärnan som spelat över 1000 NHL-matcher för Tampa och vunnit två Stanley Cup kände helt enkelt att han inte orkade längre.

Han satt på läktaren när Tampa blev utslaget ur slutspelet och på en presskonferens nyligen berättade han om bakgrunden: – Det hade byggts upp under en längre tid och till slut var jag tvungen att ta beslutet att ta ett steg tillbaka och hitta mig själv igen. Jag är på en mycket bättre plats nu. Jag har haft stort stöd från min familj, mina lagkamrater, hela organisationen och min terapeut.

Om detta gör det lättare för andra att ta hand om sig själva betyder det något. Hedmans starka ord gav honom mycket kärlek och uppskattning. Men även kritik, till och med från egna fans som skrev i sociala medier att ”han borde lägga av” och att han ”svek laget”. Tidigare under säsongen tog Ottawa Senators svenske målvakt Linus Ullmark en timeout på grund av psykisk ohälsa och fick stöd av Victor Hedman.

– Det här med mental ohälsa är lite tabu framför allt inom idrott och framför allt för oss män att inte prata om sånt. Jag tror det är viktigt att våga vara sårbar, för mental hälsa är viktigare än det fysiska, sa Hedman då. Hans egna ord då kan ställas emot kritiken han får nu. Somliga tycker helt enkelt att män (särskilt i idrottsvärlden) bara ska hålla tyst och kämpa sig igenom sina problem.

– Det här är något jag jobbat mycket med genom åren, bland annat genom stiftelsen Tim Bergling Foundation och andra initiativ, säger han. I klassiska loppet Indy 500 förra året hade Marcus Ericsson en specialdesignad hjälm för att uppmärksamma Tim Bergling Foundation. Efter artistendöd 2018 startades hans familj Tim Bergling Foundation i sonens namn för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och förebygga självmord.

– Jag tycker det är fantastiskt inspirerande att se Hedman komma ut och prata så öppet om det. Det är så mycket stigma och hysch, hysch kring det här. Det här är så jäkla viktigt att prata om. Inte bara inom sportens värld.

Utan rent generellt, säger Marcus och fortsätter: – Folk ser det som en svaghet - det är precis tvärtom. Det visar på en otrolig styrka att gå ut och prata om det som Victor Hedman gjorde. Att vara öppen och ärlig hjälper väldigt många andra. Alla människor går igenom saker i livet.

Även om du är en av världens bästa hockeyspelare i världens bästa hockeyliga så har du dina utmaningar. Precis som alla andra människor





