Victor Lindelöf ställs över VM-premiären mot Grekland

Victor Lindelöf har fått stanna hemma från VM-premiären mot Grekland på grund av en lätt stukad fot. Istället spelar Gustaf Lagerbielke, Isak Hien och Daniel Svensson i trebackslinjen.

Det rör sig om en säkerhetsåtgärd. Sålde droger på gatan – nu ska han sänka Sverige i VMLindelöf spelade bara en halvtimme mot Norge och är inte med alls i torsdagskvällens match mot Grekland .

I stället består trebackslinjen av Gustaf Lagerbielke, Isak Hien och Daniel Svensson. – Victor har en känning efter gårdagens träning. Med VM-premiären runt hörnet vill vi inte ta några risker och låter honom därför stå över dagens match. Han förväntas vara åter i träning inom några dagar, säger Graham Potter.

Enligt Sportbladets uppgifter vilar Lindelöf från matchen mot Grekland på grund av en lätt stukad fot. Kristoffer Nordfeldt – Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Daniel Svensson – Alexander Bernhardsson, Mattias Svanberg, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson – Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Jacob Widell Zetterström, Victor Johansson, Herman Johansson, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Jesper Karlström, Eric Smith, Besfort Zeneli, Elliot Stroud, Gustaf Nilsson, Taha Ali, Sebastian Nanasi





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