Victor Nilsson Lindelöf: "Blir kul att träffa honom" inför stormötet med Nederländerna

Sveriges kapten, Victor Nilsson Lindelöf, svarade på frågor inför stormötet med Nederländerna. Han var orolig för sin hals och hostade upp vatten. Han var taggad på att få spela mot Nederländerna och representera Sverige.

Sveriges kapten hostade sig igenom intervjun med TV4 inför stormöte t med Nederländerna . Victor Nilsson Lindelöf : "Blir kul att träffa honom" Sverige spelar sin andra VM-match, mot Nederländerna , under lördagen.

Kaptenen Victor Nilsson Lindelöf mötte media inför stormötet med mindre än ett dygn till avspark och svarade då på frågor av TV4. - Sorry, jag har något i halsen, säger Lindelöf efter en fråga. Mittbacken drabbades sedan av flera hostattacker, vilka fick reporter Axel Pileby att bli orolig för Nilsson Lindelöfs status. - Det är ingen fara.

Jag behöver bara dricka vatten, säger Nilsson Lindelöf med ett skratt. - Jag är ledsen, men jag behöver lite vatten. Var var jag? Det löser vi.

Inga problem. Lite vatten så är det lugnt, svarar kaptenen med ett leende. Aston Villa-stjärnan är annars väldigt taggad på att få spela mot Nederländerna. Inför 70 000 åskådare i Houston och miljoner svenskar framför tv-apparater på hemmaplan.

- Mäktigt. Det är en fin arena vi står på. Det kommer vara många som tittar hemma och det betyder mycket för oss att folk stöttar oss här på plats och framför tv-apparaterna. Otroligt mäktigt och kul att få chansen att spela ett VM, säger Nilsson Lindelöf.

- Som alltid vill jag tacka för stödet. Vi känner av det hela vägen till Texas. Det ska bli otroligt roligt att få gå ut och representera Sverige. Hoppas vi kan göra ett bra jobb och representera alla där hemma på bästa möjliga sätt.

Stort tack och fortsätt heja på oss. Mycket. Vi har gått igenom väldigt mycket klipp och gått igenom matchplanen. Det känns som vi har bra koll på det.

Men vi vet att det kommer att bli en tuff match. - Nederländerna är en stark nation med många duktiga spelare individuellt. Defensivt gäller det att hålla tätt och inte ge dem för mycket tid. När vi väl har bollen behöver vi lugna ner spelet då och då, vara trygga i vår egen possession





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