Victor Nilsson Lindelöf blir lagkapten i Sveriges VM-premiär - bärs med stolthet och tårar

Victor Nilsson Lindelöf leder ut Sverige i VM-premiären efter att ha missat samma möte för åtta år sedan. Han visar starka känslor över äran att vara kapten och reflekterar över den personliga resan till denna utnämning.

Sverige s senaste VM-premiär var för åtta år sedan i Ryssland mot Sydkorea. Då var Andreas Granqvist lagkapten och den då 23-årige Victor Nilsson Lindelöf var tänkt att spela, vilket dock inte blev av. Den här gången blir det en speciell match för Lindelöf, inte bara för att han missade premiären för åtta år sedan utan också för att han får leda ut Sverige på planen som lagkapten.

Inför avresan till VM fick Lindelöf tårar i ögonen när han talade om sin stolthet över att få vara kapten. I ett klipp säger han medan han försöker hålla tårarna tillbaka: 'Får vi ta en liten paus, jag blev lite känslosam.

' Jämte förbundskapten Graham Potter är Lindelöf försiktig med att spekulera i hur det kommer att kännas att gå ut som lagkapten i en VM-match. 'Det är alltid speciellt att få vara kapten för ett land. Jag kan inte säga nu hur det kommer att kännas att gå ut i morgon och leda ut laget i ett VM. Jag får väl svara på det efteråt, hur det kändes just då.

Men så klart en otrolig känsla och väldigt mäktigt att jag har fått den äran, att leda ut Sverige i ett VM. Det är någonting jag är väldigt stolt över, så klart.

' Den här utnämningen är en höjdpunkt i hans karriär och en symbolisk övergång från den unga backen som förväntades spela 2018 till erfaren lagledare 2022. Att leda ut landslaget i en VM-premiär är en utmaning som börjar med att övervinna den personliga bitterheten från att ha missat så stor en debuttidigare. Samtidigt代表ar det en förtroende från tränarstaben och lagkamrater.

För fans och svensk fotboll är det ett tecken på kontinuitet och ny förväntan efter en period med flera förändringar i landslaget. Känslorna som visades i klippet visar hur stort denna ära är för en professionell fotbollsspelare och hur personligt det är att få representera sitt land på så sätt. Detta är mer än bara en fotbollsmatch; det är ett ögonblick av nationell stolthet för spelaren och hans familj.

Att han torkar tårar när han talar om det illustrerar djupen av känslorna kring att få bära svenska färgerna på ett VM som kapten. Det är ett scenario som han säkert aldrig drömde om när han var den tänkta debutanten förra gången. Nu har möjligheten kommit och han är beredd att omfamna den. Potters val att gjuta förtroende i Lindelöf som kapten visar på hans tilltro till hans ledarskap och erfarenhet.

Så denna historie bjuder på flera lager: en personlig resa för spelaren, en teoretisk bedömning av hans färdighet som ledare, och ett känslofullt ögonblick för alla som följer svensk fotboll. VM är alltid ett stort evenemang, men för Lindelöf är premiären speciell på grund av hans egna erfarenheter och den utmärkelsen att bli kapten. Känslorna han visar är äkta och för att få bära den bärande rollen är en stor utmaning som han med rätta är stolt över.

Så när Sverige går ut på planen i denna VM-premiär kommer det att vara mer än ett lag som representation utan en man som själv har levt med enmissad chans för åtta år sedan och nu äntligen får sin stora chans på ett helt annat sätt - som ledare. Det är en perfekt cirkel som avslutas med tårar och stolthet





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