Victor Nilsson Lindelöf får godkända omdömen efter Aston Villas 2-2-kryss mot Burnley

Victor Nilsson Lindelöf, en av Sveriges främsta fotbollsspelare, har efter en längre tid på bänken fått förtroende i Aston Villas tre senaste matcher. Efter en stark insats mot Burnley, där svensken startade på mittfältet och var en viktig spelare, hyllades han stort av lokalpressen. Birmingham Live gav svensken 5/10, ett lägre betyg, men ändå högre än stora delar av Villas backlinje.

Svensken startade mot Tottenham i ligan förra helgen samt i Europa Leauge-semifinalen mot Nottingham i veckan. Efter den senare insatsen hyllades Nilsson Lindelöf stort när Villa avancerade till final av turneringen. Precis som i veckan tog svensken plats på mittfältet snarare än sin ordinarie position i backlinjen. Efter matchen, som slutade 2-2 fick svensken godkända omdömen i lokalpressen.

"Började på mittfältet igen och var den första Villa-spelaren att sticka in och knipa bollen efter att Burnley startat bäst. Viktig vinnare av luftdueller. Skarpa och lugna passningar längst ner på mittfältet. Gjorde sin del defensivt i övergångarna också.

Blev utbytt efter 73 minuter", löd motiveringen. Birmingham Live gav svensken 5/10, ett lägre betyg, som ändå var högre än stora delar av Villas backlinje.

"Lindelöf behöll sin plats på mittfältet i eftermiddags och spelade tillsammans med Tielemans. Han flyttade sig in i en backlinje när Villa hade bollen, ungefär som Boubacar Kamara gjorde innan sin skada", skriver tidningen. Publicerad: 2026-05-10 17:3





