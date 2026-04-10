Den svenska fystränaren Victor Stoltz lämnar den norska storklubben Rosenborg efter endast tre månader. Beslutet kommer efter en tuff säsongsstart för klubben. Sportchefen Alfred Finnbogason tackar Stoltz för hans insatser och önskar honom lycka till. Matchen mot Sarpsborg på söndag beskrivs som en ödesmatch för huvudtränaren Alfred Johansson.

Nu är det klart att den svenska fys tränare n Victor Stoltz lämnar Rosenborg , den norska storklubben. Beskedet kommer efter endast tre månader i klubben, där han anslöt från Elfsborg i januari. Detta meddelas av klubben själv, via sportchefen Alfred Finnbogason . Rosenborg har haft en tuff säsongsinledning och presterat sin sämsta säsongsstart på 49 år, vilket har satt både huvud tränare n Alfred Johansson och nu även Stoltz under press.

Beslutet att låta Stoltz gå beskrivs som ömsesidigt av klubben. Finnbogason uttrycker klubbens tacksamhet för Stoltz insatser och bidrag till spelargruppens utveckling och framsteg. Man önskar honom lycka till i framtiden. Tidigare i veckan fick huvudtränaren Alfred Johansson stöd av sportchefen Finnbogason, som uttryckte sitt förtroende för Johansson. Men nu, med Stoltz avsked, verkar situationen vara fortsatt ansträngd inom klubben. Stoltz själv kommenterar sin tid i klubben och lyfter fram den vinnarkultur och höga ambition som präglar Rosenborg. Han betonar vikten av ständig utveckling och framsteg i en miljö där kraven är höga och förväntningarna stora. \Rosenborg har haft en mycket svår säsongstart, vilket har lett till spekulationer kring både huvudtränaren och andra nyckelpersoner i klubben. Att fystränaren nu lämnar efter så kort tid tyder på interna omstruktureringar eller en omvärdering av tränarstaben. Frågan är nu om detta beslut kommer att leda till en förändring i lagets prestationer. Det finns inga uppgifter om vad Stoltz nästa uppdrag blir. På söndag väntar en viktig match mot Sarpsborg, som av TV 2 beskrivs som en ödesmatch för huvudtränaren Alfred Johansson. Denna match kan bli avgörande för Johanssons framtid i klubben, och den spelar en central roll i den turbulens som nu råder. Hela situationen belyser de höga krav som ställs på en klubb som Rosenborg, med ambitionen att alltid vara bland de bästa. Det är uppenbart att klubben söker lösningar för att vända den negativa trenden och återställa de höga förväntningarna. \Beskedet om Victor Stoltz avsked kommer i ett kritiskt skede för Rosenborg. Klubben behöver snabba resultat för att lugna ner stämningen och återvinna förtroendet från både supportrar och sponsorer. Att byta ut en del av tränarstaben kan vara ett försök att åstadkomma detta, men det återstår att se om det blir tillräckligt. Fysträning spelar en central roll i modern fotboll, och valet av ersättare för Stoltz kan bli avgörande. Framtiden för både huvudtränaren och klubben i stort hänger till stor del på hur laget presterar under de kommande matcherna. Att Rosenborgs sportchef väljer att tacka av Victor Stoltz, efter endast tre månader, visar att beslutet är taget med klubbens bästa intresse i åtanke. Samtidigt understryker det den tuffa situationen och de höga krav som gäller i en klubb med Rosenborgs ambitioner och historia. Huruvida detta är en isolerad händelse eller en del av större förändringar inom klubben är ännu oklart, men det är uppenbart att fokus nu är på att förbättra resultaten och återställa vinnarmentaliteten





