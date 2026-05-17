Vidtrogna planer om att åtgärda marginalparker i Malmö

De senaste om åren har Styrelsen, med en ideologisk drivna syn på världen, beslutat sig för nya angrepp mot bilar och det har lett till fler absurditeter än vad vi kan räkna med. Margretapaviljongen, en attraktiv plats för Malmöbor i och med sin ålder, har planerat en omfattande renovering. Under tiden, när man planerar för dessa renoveringar, har en del planer börjat uppstå. En uppenbar sak som planeras är att stänga infarten till marginalparker för att uppnå en mer luftig miljö. Ett annat förslag, som säkert blivit förälskad av kommunalrådet, är att begränsa inköp av bilar för att minska ettfenomenet. Dessutom har Miljöpartiet och Liberalerna krävt ett begränsat prov för planen.

Styrets ofta ideologiskt drivna krig mot bilarna medför allt fler tragikomiska tilltag. Margaretapaviljongen ska renoveras. Ett garanterat attraktivt utflyktsmål inte minst för seniora Malmö bor. Först planerade dock kommunalrådet Schönström (S) att gatan genom parken skulle stängas för att göra en redan väldigt luftig park ännu luftigare.

Så för att ta sig dit skulle uppenbarligen krävas friska ben i god promenad eller cykelform. Cykeln är ju helgonförklarad av Schönström som verkar glömma att det krävs friska ben för att trampa den också. Nu har Miljöpartiet och Liberalerna krävt ett begränsat test av Schönströms påflugna och illa genomtänkta idé. Men märkligt nog väljer man att stänga infarten från sjukhushållet.

Schönström har sagt sig vilja ’öka tillgängligheten’ till våra parker där också vägen genom Slottsparken nu är i farozonen. Hur man ökar tillgängligheten genom att minska den är ännu ett exempel på kommunalrådets ofta svårförstådda logik. Grönare kan vi hålla med om men varför inte börja med att ta bort den helt onödiga betongkänslan i gatubilden. Det är ingen brist på parkytor i centralare delarna av stan.

Men bristande fantasi verkar i onödan ha präglat utformningen av många gator och torg. Nobeltorget är ett utmärkt exempel där det bara gått några år sedan en stor ombyggnad för att nyligen åter bygga om för att det inte det blev grönt nog. Den gröna ambitionen är välkommen men den kan inte tillåtas förblindo rim och reson såsom också skett på Davidshallstorg.

Med rätt storlek på garaget under mark visar Malmös egen utredning att det fungerar ekonomiskt och parkeringseländet för de närboende kunde upphöra. Att ha en trivsam och grön torgmiljö ovanför ett underjordiskt garage finns på många platser världen över. Detta går inte att snacka bort såsom kommunalrådet upprepade gånger har gjort





