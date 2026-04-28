Vigelsjö gårds förskola läggs ner – trots återremiss

Barn- och skolnämnden har beslutat att stänga Vigelsjö gårds förskola den 31 juli. Beslutet togs trots en återremiss som visade att nedläggningen inte nödvändigtvis skulle vara skadlig för barnens bästa, men ekonomiska skäl vägde tyngre. Barn och personal erbjuds förtur till förskolorna Parken och Frötuna.

Beslutet är fattat. Vigelsjö gårds förskola stänger sina dörrar den 31 juli, efter ett beslut som togs av barn- och skolnämnden under måndagen. Trots en återremiss och en analys som pekade på möjligheten att undvika nedläggning , har nämnden kommit fram till att det är den enda vägen framåt.

Ordföranden för barn- och skolnämnden, Robert Beronius (L), betonar att man trots allt försöker minimera konsekvenserna för barnen och personalen genom att erbjuda förtur till förskolorna Parken och Frötuna. Denna lösning förväntas möjliggöra att barn och pedagoger, i möjligaste mån, kan fortsätta sin verksamhet tillsammans. Återremissen, som presenterades i början av april, visade att en nedläggning inte nödvändigtvis skulle vara skadlig för barnens bästa, förutsatt att specifika stödåtgärder implementerades vid övergången till en ny förskola.

Dessa åtgärder inkluderar just förturen till Parken och Frötuna, samt en noggrann planering för att säkerställa en smidig övergång. Analysen bekräftade också att det finns tillräckligt med lediga platser på andra förskolor i närheten, vilket minskar oron för att barnen inte ska kunna placeras. Trots dessa positiva aspekter, har nämnden valt att gå vidare med nedläggningen, främst på grund av ekonomiska skäl.

Den ekonomiska analysen tydliggör att kostnaden per barn skulle fortsätta att öka om Vigelsjö gårds förskola skulle fortsätta att drivas, vilket skulle leda till ett strukturellt underskott. Tjänsteutlåtandet argumenterar för att avvecklingen av förskolan möjliggör en mer effektiv och rättvis resursfördelning, stärker kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet och bidrar till en hållbar förskolestruktur. Detta innebär att resurserna kan omfördelas till andra områden inom förskoleverksamheten, vilket potentiellt kan gynna fler barn i kommunen.

Robert Beronius uttrycker sin besvikelse över beslutet och erkänner att det är en tuff situation för de föräldrar som aktivt valt Vigelsjö gårds förskola för sina barn. Han förklarar att förskolan, med endast 14 inskrivna barn i höst, hade stått inför personalnedskärningar oavsett beslutet. En fortsatt drift hade inneburit en stor omställning och osäkerhet för personalen. Genom att stänga förskolan kan man undvika att behöva säga upp personal och samtidigt säkerställa en mer hållbar ekonomisk situation för kommunen.

Han understryker att målet är att minimera störningarna för barnen och personalen genom att hålla gruppen samman så mycket som möjligt. Förturen till Parken och Frötuna är ett viktigt steg i den riktningen. Beslutet är ett exempel på de svåra prioriteringar som kommuner ofta ställs inför, där ekonomiska realiteter och barnens bästa måste vägas mot varandra. Det är tydligt att beslutet inte togs lättvindigt och att man har försökt hitta den bästa möjliga lösningen under de rådande omständigheterna.

Föräldrar och personal kommer nu att få stöd och information för att underlätta övergången till de nya förskolorna





