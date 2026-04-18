Viggo Björck vinner SM-guld med Djurgården men missar U18-VM

Djurgårdens Viggo Björck krönte sin säsong med ett SM-guld i J20-klassen efter en övertygande finalseger mot Frölunda. Trots sin framgång och att han nu är tillgänglig, kommer han inte att delta i U18-VM med landslaget.

Djurgården har erövrat mästartiteln i J20 -klassen efter en krossande seger över Frölunda i den avslutande matchen i SM-finalserien. Laget besegrade Frölunda med hela 7–1 i den match som säkrade segern efter tre raka triumfer i en bäst-av-fem-serie. Denna bedrift markerar kulmen på en imponerande säsong för stockholmslaget.

Samtidigt som Djurgården firar sitt guld, befinner sig det svenska U18-landslaget i Slovakien för att förbereda sig inför kommande VM. En intressant och kontroversiell situation uppstod dock då förberedelserna för landslaget krockade med de inledande matcherna i J20:s SM-finalserie. Svenska Ishockeyförbundet ställde därför ett krav på spelarna.

Som lagets kanske mest framstående talang, Viggo Björck, valde att tacka nej till landslagsuppdraget för att fullfölja sin säsong med Djurgården och avsluta J20-mästerskapet. Detta beslut, även om det innebar att han missade landslagets samling, visade sig vara strategiskt klokt för hans klubblag. Djurgården hade redan vunnit de två första mötena i finalserien, med siffrorna 3–2 och 2–1, och hade därmed matchboll inför lördagens avgörande match.

I den sista och avgörande matchen visade Djurgården sin dominans genom att köra över Frölunda. Viggo Björck stod för en exceptionell insats med ett mål och tre assist, vilket var en bidragande orsak till den stora segersiffran. Även lagkamraten Theo Stockselius lyckades matcha denna poängproduktion under matchen. Deras samspel och individuella prestationer var avgörande för att säkra mästerskapet.

Trots att Viggo Björck nu har spelat färdigt sin säsong med Djurgården och att U18-VM ännu inte har inletts, kommer han inte att delta i turneringen. Beslutet att inte inkludera honom i U18-truppen har väckt diskussioner. Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska Ishockeyförbundet, kommenterade situationen och förklarade resonemanget bakom beslutet. Han betonade att alla tänkbara möjligheter har diskuterats och vägts noggrant, involverande ett flertal personer. Det slutliga beslutet landade i att laget som nu är på plats och förbereder sig är det som kommer att representera Sverige i U18-VM. Enligt Helber var det de spelare som valde att ansluta sig till landslagets förberedelser som utgjorde den slutliga truppen, vilket innebär att Björcks val att prioritera sitt klubblag nu har fått konsekvenser för hans internationella karriär i detta skede. Detta ställer frågor kring spelarnas valmöjligheter och hur lojalitet till klubblaget värderas i relation till landslagsrepresentering, särskilt för unga talanger som har ambitiösa mål på flera fronter





