Viggo Björcks historiska debut och Crosby-klubban inför VM-kvartsfinal mot Schweiz

Den 18-årige svenska spelaren Viggo Björck blev Sveriges yngsta VM-spelare i Tre Kronor och fick en autograferad klubba från sin idol Sidney Crosby.

Sveriges 18-årige ishockeyspelare Viggo Björck har skrivit historia vid VM i ishockey. När han make sin debut mot Kanada i Fribourg för tolv dagar sedan blev han Sveriges någonsin yngsta spelare i Tre Kronor på ett VM.

Efter en 3-5-förlust mot Kanada fick Björck beröm när han tog sig mod till att närmade sig Kanadas 20 år äldre superstjärna Sidney Crosby i den mixade zonen. Han frågade om en klubba och Crosby gav honom sitt Löfte. Nu när Tre Kronor har flyttat till Zürich för torsdagskvällens kvartsfinal mot Schweiz har Björck fått klubban från Crosby. - Jag har faktiskt fått den nu, säger Björck efter landslagets träning i Swiss Life Arena.

- Jag tror att det var en materialare. Den stod utanför omklädningsrummet. Den ska hem. Den åker med klubbväskan.

Jag får sitta och bära på den, säger den 18-åringen med ett leende. Crosby, som har vunnit två OS-guld, ett VM-guld och tre Stanley Cup, är Björcks stora idol. - Är det autografläge? frågar Björck skrattande. Vägen till kvartsfinalen har varit krokig för Tre Kronor.

Fjärdeplatsen i gruppen säkrades först via en 4-2-seger mot Slovakien i tisdagens gruppavslutning. - Målsättningen med varje mästerskap är att gå för guldet. Sedan är det ju dåligt att åka ut i gruppspelet, men jag känner att vi ska inte vara nöjda här utan man ska gå hela vägen. Det är det som är målsättningen, säger Björck.

Han har scoret sex poäng i turneringen och jämför den kommande matchen mot Schweiz med JVM-finalen mot Tjeckien i januari. - JVM-guldet var ju mäktigt. Vi får väl se. Det skulle väl vara fullsatt, så det kommer vara en mäktig upplevelse, säger Björck.

Schweiz, som har förlorat två raka finaler och fyra totalt, siktar på sitt första VM-guld. Det råder hockeyfeber i landet och majoriteten av de 10 000 åskådarna i Swiss Life Arena kommer att ställa sig bakom det schweiziska laget. De första kvartsfinalerna spelas mellan Finland och Tjeckien samt Lettland och Norge. Reglerna för semifinalerna är att det bäst rankade laget möter det sämst rankade och det näst bästa möter det tredje bästa.

Inför kvartsfinalerna är rankingen: 1) Schweiz, 2) Kanada, 3) Finland, 4) Norge, 5) Tjeckien, 6) Lettland, 7) Sverige, 8) USA. Sverige kommer därmed att möta Kanada i semifinalen om de vinner kvartsfinalen mot Schweiz, förutsatt att rankingen hålls





