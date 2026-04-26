Viggos dagbok: Resor, minnen och mediebranschens utmaningar

Viggo Cavling berättar om sina resor mellan Malmö och Stockholm, mediebranschens förändringar och reflektioner över litteratur och arkitektur. Han delger sina erfarenheter från restauranger, tågresor och tv-program, samtidigt som han diskuterar branschtrender och personliga projekt.

Snälltåget har återigen visat sig opålitligt, och även om tv-sofforna inte ringer lika ofta som tidigare, fortsätter Viggos dagbok att berätta om livet mellan Malmö, Stockholm och Riche med ett oförlåtande tempo.

På Lilla Torg i Malmö har Urban Italian Groups nya tapasrestaurang öppnat, där två grekiska anställda med varm välkomnande energi serverar gäster. Den ena, med erfarenhet från restauranger i Gävle, Borlänge, Stockholm och Marbella, berättar om sina planer att börja på SFI och sin koppling till Ukraina och Bulgarien. Efter en föröl på Västergatan, där minnen från tusentals nätter samlas, tar Viggo och Anna Snälltåget till Stockholm.

Icke fungerande laddningsmöjligheter i vagn 11 och 12 leder till en omplacering till vagn 14, där de äntligen kan arbeta utan avbrott. Mediebranschen har förändrats, och Viggo märker att tv-bolagen inte ringer lika ofta som tidigare. Hans agent meddelar att Stefan Sauk inte kommer att läsa in hans nästa roman, vilket innebär att Viggo måste jobba hårt för att hinna skriva två böcker till oktober.

Han minns nittiotalet i New York, en tid före sms, Tinder och mejl, då människor verkligen behövde träffas för att umgås. På Riche Fenix samlas nittiotalets ikoner för att titta på SVT-serien om ZTV, trots att Viggo själv inte är bjuden. Han reflekterar över att även om man var med, kanske man ändå inte var det.

I en annan del av staden äter Viggo lunch med Jan Berkö på Riche, där de njuter av en perfekt kyckling och ett glas rödvin. Han hälsar även på Gabriel Mellqvist och Jessica Bjurström och intervjuar en författare. Viggo berömmer Ken Folletts senaste bok, som han anser vara den bästa han någonsin läst, med en perfekt balans mellan historik och personliga berättelser. Han reflekterar över socialismens roll i litteraturen och dess begränsningar i verkligheten.

Månaden har varit framgångsrik för Viggo på Dagens PS och Realtid, där hans 141 artiklar nått över en miljon läsare. På flygmarknaden märks en paradox där stigande bränslepriser inte påverkar resenärernas plånböcker. Lufthansas konflikt har tagit en ny vändning, där piloter varnar för säkerhetsrisker. Norska hotelljätten etablerar sig på Vasagatan i Stockholm med ett premiumhotell mitt emot Centralen, medan Göteborg fortsätter att bygga höjder med en ny skyskrapa vid Järntorget, planerad av Stena Fastigheter och arkitekten Gert Wingårdh





