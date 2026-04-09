Viking Line sänker farten på Finlandsfärjan för att spara bränsle

På grund av stigande bränslepriser sänker Viking Line farten på sina fartyg mellan Stockholm och Helsingfors. Detta innebär ändrade tidtabeller och kortare tid i land för resenärer.

Finlandsfärja n saktar ner farten på grund av stigande bränslepriser , rapporterar finska Yle. Viking Line , som trafikerar rutten mellan Stockholm och Helsingfors , kommer att sänka farten för att minska bränsleförbrukningen. Detta beslut kommer efter en dryg månad med stigande bränslepriser , en effekt av den pågående oron och kriget i Iran. Förändringen träder i kraft från och med måndag och innebär justeringar i tidtabellen.

Avgångarna från Helsingfors tidigareläggs med en kvart, medan avgångarna från Stockholm tidigareläggs med en halvtimme. Ankomsten till Stockholm kommer också att ske tio minuter senare än vanligt. Syftet med dessa åtgärder är att optimera bränsleförbrukningen och undvika att höja biljettpriserna, vilket är en prioritet för rederiet. \Johanna Boijer-Svahnström, kommunikationsdirektör på Viking Line, betonar vikten av effektivitet i ljuset av de höga bränslepriserna. Hon förklarar att varje minut räknas och att rederiet aktivt söker sätt att minimera kostnaderna. Förändringen påverkar passagerarnas tid i land, då vistelsetiden i hamnarna blir kortare. Boijer-Svahnström understryker att detta är en bättre lösning än att höja biljettpriserna, vilket skulle kunna påverka efterfrågan. Beslutet att sänka farten gäller tills vidare, och rederiet kommer att kontinuerligt utvärdera situationen och vidta nödvändiga åtgärder. Det är viktigt att notera att rutten mellan Stockholm och Åbo förblir oförändrad. Viking Line har redan gjort tidigare justeringar i sina tidtabeller, med början den 1 april då avgångarna från både Helsingfors och Stockholm tidigarelades med en kvart. Denna senaste förändring är ytterligare ett steg för att möta de utmaningar som de stigande bränslepriserna medför. \Den ökade bränsleförbrukningen är en direkt följd av det geopolitiska läget och de stigande oljepriserna. Viking Line är inte ensamma om att känna av effekterna av detta, då många rederier och transportföretag världen över står inför liknande utmaningar. Förändringen av tidtabellerna och sänkningen av farten är ett exempel på hur företag inom transportsektorn anpassar sig för att möta ekonomiska påfrestningar och säkerställa en hållbar drift. Passagerare bör vara medvetna om de förändrade tidtabellerna och planera sina resor därefter. Resenärer rekommenderas att hålla sig informerade om eventuella ytterligare förändringar genom Viking Lines officiella kanaler. Rederiet fortsätter att noggrant övervaka situationen och agera för att balansera ekonomiska intressen med passagerarnas bekvämlighet och servicekvalitet. Denna justering visar på rederiets engagemang för att hitta en balans mellan kostnadseffektivitet och kundservice under rådande ekonomiska förhållanden. Yle rapporterar om denna utveckling, och betonar de direkta konsekvenserna av de globala bränslepriserna för resandet





