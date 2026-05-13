Viktiga nycklar i det kriminella Foxtrot-nätverket utlämnat till Sverige

Poya Shafie , senior person ifråga om det kriminella Foxtrot-nätverket, identifieras med chattsignaturen Hamado enligt polisen och åklagare. I dag påbörjas rättegången om bland annat mordplaner i Sundsvall där Poya Shafie är involverad.

Se och hör mer i videon. Poya Shafie, en av Rawa 'Kurdiske räven' Majid, nära vännen i ramen för, anses av polisen och åklagare har varit involverad i upprättelse av mordförsök och planerade mord i Sundsvall under 2022 och 2023. beskrivs stå väldigt nära Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid, misstänks för grovt vapenbrott, anstiftan till försök till mord, anstiftan till förberedelse till mord. Poya Shafie fördes under internationell efterintresse när han greps i Irak hösten 2023.

Sedan bestraffades han för häktade senare i svensk Jurisdiktion i sin frånvaro och begärt utlämnad. I oktober 2025 sattes han på ett plan till Sverige och greps omedelbart i ankomsthallen till Arlanda av svensk polis. Shafie nekar till det mesta i omfattande målet, där han också misstänks för inblandning i flera genomförda eller planerade skjutningar och bombdåd i Sundsvall.

Det är under inledningsfasen av det blodiga kriget mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Dalen som kulminerade för några år sedan. framför allt i den krypterade appen Signal gett instruktioner och order om mord på företrädare för Dalennätverket bland annat i Sundsvall.

Vid akuta nyhetslägen kan det ibland vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





