Viktor Gyökeres missar ytterligare några dagar från landslaget efter Champions League-finalförlusten och ligatittelgången förra veckan. Arsenal förlorade finalen mot PSG under lördagen, men paraden har firat ligasegern som säkrades för snart två veckor sedan.

Förbundskaptenen meddelade på en presskonferens att han har skickat några meddelanden till Gyökeres och pratat inför matchen, men lämnar honom i fred just nu. Gyökeres kommer ansluta sent till landslaget och inte spela mot Norge eller Grekland. Han planeras anlända till Stockholm på onsdag och har en plan för när han kommer. Förbundskaptenen och hans stab kommer att försöka använda så många spelare som möjligt under de två kommande träningslandskamperna, med Alexander Isak som en av dem.

Förbundskaptenen vill inte ge några detaljer om startelva eller speltid, men Isak Hien som är kapten kommer spela





Ødegaard hyllar Gyökeres inför CL-finalenArsenals lagkapten Martin Ødegaard hyllar Viktor Gyökeres inför Champions League-finalen mot PSG. Gyökeres har gjort 21 mål den här säsongen och redan vunnit Premier League.

Fotbolls-VM: Landslaget ska titta på Gyökeres CL-final ihop: "Han är ett monster"Alla svenska landslagsstjärnor är på plats utom en. Viktor Gyökeres – som ska spela Champions League-final lördag kväll – då samlas Blågults stjärnor för att titta matchen ihop. – Vi är alla glada för hans skull. Han jobbar väldigt hårt, säger landslagskollegan Anthony Elanga.

Hyllningen till Gyökeres: "Har kämpat hårt för sina drömmar"Lördag kväll spelar Viktor Gyökeres Champions League-final med sitt Arsenal. I Stockholm kommer resten av VM-truppen att följa matchen.

Betygen på Viktor Gyökeres i Champions League-finalen - Champions LeagueViktor Gyökeres byttes in i Champions League-finalen. Svensken får mestadels ris för sin insats. 'Hade tyvärr svårt att sätta avtryck', skriver sajten Football London.

